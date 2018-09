Al Golf Club Garfagnana di scena l’ultima gara del campionato sociale

Altri articoli in Sport

lunedì, 10 settembre 2018, 17:57

Ricca di gol la sfida che l'Aquila Montevarchi vince in rimonta contro un mai domo Lido di Camaiore, mentre il Castelnuovo tiene bene il campo contro il Margine subendo due gol solo nei minuti finali

lunedì, 10 settembre 2018, 09:52

Buon weekend per il GP Parco Alpi Apuane, con appuntamenti in ogni settore della corsa, dal trail alla strada. Domenica 9 settembre, a Montecatini, alla “CasacoloRun”, ottimo argento di categoria di Roberto Cardosi (13 assoluto). A Pordenone, alla dieci chilometri a invito, ottima vittoria di Paul Tiongik

lunedì, 10 settembre 2018, 09:04

La categoria veterani argento uomini se l'aggiudica il lucchese Claudio Simi (Alpi Apuane) che conclude in 54'26'',posto d'onore per Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) e terza piazza per Rinaldo Bolognesi(Massa e Cozzile)

domenica, 9 settembre 2018, 22:22

Nel debutto ufficiale in stagione, il River Pieve cade per 3-2 a Marlia contro la Folgor nel secondo match del girone preliminare, completato dal Ponte a Moriano, di Coppa Toscana di Prima Categoria. Le porte per l’accesso al secondo turno della competizione rimangono aperte

domenica, 9 settembre 2018, 19:33

La sezione Garfagnana della U.I.S.P. ha svelato la composizione del campionato 2018/2019: uno dei tornei più seguiti e combattuti nel panorama amatoriale calcistico si rinnova e, anche per quest’anno, saprà offrire spettacolo e derby infuocati

domenica, 9 settembre 2018, 18:47

Basta una rete in apertura di incontro del nuovo acquisto Luca Martinelli per centrare i primi tre punti in campionato per il Castelnuovo. Contro il San Miniato i gialloblu di mister Contadini hanno giocato una buona gara, con grande ordine tattico e attenzione, rischiando pochissimo e sfiorando nella ripresa il...