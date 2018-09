Al Golf Club Garfagnana sale la temperatura per "la Garfagnana Ryder"

Altri articoli in Sport

giovedì, 20 settembre 2018, 08:48

Missione compiuta per il River Pieve nel mercoledì di Coppa Toscana. Ai biancorossi serviva un successo con almeno due gol di scarto per proseguire l’avventura in questa competizione ed è puntualmente arrivato un convincente 2-0 sul Ponte a Moriano

mercoledì, 19 settembre 2018, 08:40

Fine settimana ricco di gare e di soddisfazioni per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana. Marco Guerrucci si conferma padrone della montagna e vince da dominatore il Montanaro Trail, distanza 12 km. 1:04:58 il tempo finale, in una gara senza storia

martedì, 18 settembre 2018, 14:55

Cadono i campioni in carica del Ghivizzanoborgo che stavolta escono ai quarti di finale del Settembre Lucchese riservato agli Juniores. L'impresa la compie il Vorno che sorprende la formazione di Daniele Giraldi, segna ad inizio ripresa e subisce un contestato rigore a pochi minuti dalla fine

martedì, 18 settembre 2018, 12:32

E' con una vittoria nel confronto tra le vetture di Gruppo N – con la sua Renault Clio RS a ridosso della "top ten" del Rally degli Abeti – che Dario Bertolacci ha confermato il ruolo di capofila nella classifica riservata ai piloti del Premio Rally Automobile Club Lucca

martedì, 18 settembre 2018, 10:25

Stefano Dini, continuando il momento di grande forma che l’ha visto tra i protagonisti del campionato sociale al Golf Garfagnana, con 73 colpi vince il lordo nella finale nazionale del Trofeo Mediolanum, seguito da Andrea Angelini che si aggiudica il secondo netto di terza categoria

martedì, 18 settembre 2018, 10:21

La quarta e ultima tappa della serie nazionale dedicata alle giovani promesse della mountain bike in programma nella Tenuta del Ciocco si è conclusa, assegnando alla squadra di Bolzano i punti decisivi per l’attribuzione del titolo. Piemonte e Valle d’Aosta completano il podio