Al Tennis Club Barga la manifestazione “Lo Sport per Tutti”

Altri articoli in Sport

sabato, 1 settembre 2018, 12:02

Nella seconda gara è la Valle del Serchio a regolare di misura il Camaiore "costretto" a giocare in inferiorità numerica per la mancanza di alcuni documenti dei suoi tesserati che hanno impedito loro di scendere in campo

venerdì, 31 agosto 2018, 08:40

Sabato 1° settembre, inizio ore 15, scende in campo il Castelnuovo per la prima gara ufficiale della stagione: avversario, allo stadio Nardini, il Camaiore nell’andata del primo turno di Coppa Italia. Sarà anche l’esordio di Riccardo Contadini sulla panchina gialloblu ma anche per alcuni volti nuovi

giovedì, 30 agosto 2018, 14:28

Con una sorprendente decisione, tutto lasciava presagire alla riproposizione di un gruppo tosco-ligure come avvenuto nelle ultime due stagione, la LND (Lega nazionale dilettanti nda) ha inserito il GhivizzanoBorgo nel girone E della D assieme agli altri 16 club toscani e ai tre umbri, ossia Bastia Umbra, Cannara e Trestina

mercoledì, 29 agosto 2018, 16:41

Ulteriore beffa per il Pieve Fosciana, prima assoluta nella lista delle formazioni da ripescare, che, dopo l’assoluzione del Firenze Ovest (partirà con -7 e con il presidente squalificato per 2 anni nda) vede così sfumare anche questa opportunità per disputare il prossimo campionato di Promozione

mercoledì, 29 agosto 2018, 16:28

Nella categoria Juniores per il 33° Torneo "Paolo Galli" vittoria in rimonta del Viareggio 2014 contro il Migliarino Vecchiano, vittoria che tiene accese le speranze (concrete) di passaggio del turno. Nella seconda gara il Seravezza Pozzi del nuovo mister Alessio Bechelli grazie al pareggio conquistato con il Castelnuovo Garfagnana accede...

mercoledì, 29 agosto 2018, 15:11

Sabato 25 agosto e domenica 26 si è disputata al Golf Club Garfagnana la seconda gara valevole per il campionato sociale di doppio. Buona la presenza di giocatori (15 coppie) che si sono sfidati con grande agonismo, ma nel rispetto delle regole che impone questo sport