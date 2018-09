Sport



Buriani era squalificato: Vagli escluso dalla Coppa Toscana

venerdì, 7 settembre 2018, 13:14

di lorenzo fiori

Come scritto nell'ultimo bollettino emanato dalla FIGC, il Vagli è stato escluso dalla Coppa Toscana per aver schierato in campo lo squalificato Buriani contro la Virtus Camporgiano.

Questo, quindi, ha comportato l'esclusione dal girone di tale torneo e la conseguente perdita "a tavolino" delle partite contro Virtus Camporgiano, di domenica scorsa, e contro il Pontecosi (partita che ci sarebbe stata domenica nove settembre).

Di seguito riportiamo quello che la FIGC ha pubblicato sul bollettino in merito a tale fatto:

"L'A.S.D. Virtus Camporgiano propone reclamo avverso la validita' dellagara in epigrafe lamentando la partecipazione irregolare del calciatore Buriani Andrea nelle fila del Vagli, siccome squalificato.

Questo G.S.T., constatato che detto giocatore era stato effettivamente colpito dalla sanzione della squalifica per una giornata causa recidiva di ammonizioni (come da Comunicato Ufficiale del 21 febbraio 2018 Delegazione di Lucca) e ritenuto che il provvedimento disciplinare non e' stato scontato, accoglie il reclamo.Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l'art. 19, comma 11, n.

1, C.G.S. secondo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle competizioni di Coppa. La squalifica del Buriani, risalente alla precedente stagione sportiva nella Coppa Provinciale di 3^ Ctg di Lucca, non e' stata , quindi, regolarmente scontata al momento della gara di Coppa Toscana in argomento. Ne consegue l'accoglimento del gravame per come proposto dall'A.S.D. Virtus Camporgiano ed il non addebito della tassa.

Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo cosi' come proposto dall'A.S.D. Virtus Camporgiano di Camporgiano (Lu), infligge: all'A.S.D. Vagli la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3escludendola conseguentemente dal proseguo della Coppa nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00); al calciatore BurianiAndrea UNA ulteriore giornata di squalifica; al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Balducci Diego l'inibizione sino al 26.9.2018. Ordina il non addebito della tassa."