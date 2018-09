Sport



Camaiore e Golfo dei Poeti: Fabrizio Ridolfi e Alice Vecci fanno volare il G.S. Orecchiella

giovedì, 27 settembre 2018, 18:46

di simone pierotti

Pioggia di allori per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana, protagonisti in tutte le gare dell’ultimo fine settimana. Alla Saliscendi la Culla a Camaiore il solito immenso Marco Guerrucci sale sul podio, piazzandosi al 2° posto, e sono protagonisti anche Fabrizio Ridolfi, 6°, e Luca Diversi, 7° assoluto e vincitore della categoria Veterani. Gli altri: 13° Marco Giannotti, 24° Tiberiu Dinu, 27° Luca Borelli, 42° Riccardo Nardi, 56° Adriano Matteoni. Tra le donne nuovo trionfo per la giovane Alice Vecci, sempre più protagonista. Nella categoria Ladies ancora un successo per Odette Ciabatti.

Dominio delle “aquile” al Trail Golfo dei Poeti con la vittoria sulla distanza lunga di Fabrizio Ridolfi con il tempo di 4:38:46 e, in campo femminile, nella distanza corta, 2° Alice Vecci in 2:15:54 e 3° Jessica Perna. Nella stessa gara 28° Raffaello Abbarchi, 115° Marco Del Cistia.

Alla Staffetta del Pioppino, diverse staffette di marca azzurra. 17° Orecchiella 2 (Federico Matteoni, Luca Borelli, Andrè Belluomini) 24° Orecchiella 1 (Marco Stefani, Mattia Della Maggiora, Michael Luongo) 25° Orecchiella 5 (Paolo Micotti, Michele Giannotti, Antonio Martini). Sul podio le due staffette femminili con Orecchiella 3 seconda classificata (Simona Prunea, Meri Mucci e Simona Sardi) e Orecchiella 4 3° classificata (Gianfranca Secci, Odette Ciabatti, Simona Carradossi). Alla Passeggiata Panoramica a Quarrata 17° Raffaello Bevilacqua, 68° Emo Pocai. Tra gli Oro 2° posto per Giuseppe Monini.

Licio Torre conquista un ottimo secondo posto nella categoria Veterani al “Piombino Etrusca Trail” sulla distanza dei 25 km.