Castelnuovo, cresce l’attesa per l’arrivo del Grosseto

venerdì, 21 settembre 2018, 18:14

di simone pierotti

Big match pre-festivo per il Castelnuovo che sabato, alle 17:30, affronterà il Grosseto allo stadio “Alessio Nardini”. I “torelli” maremmani, dopo la delusione dello scorso anno per la mancata promozione, hanno allestito una rosa di tutto rispetto per tentare il salto di categoria. Società, storia, blasone, pubblico: ci sono tutti gli ingredienti per spingere la squadra verso traguardi ambiziosi. L’inizio di stagione è stato decisamente positivo, con quattro vittorie in quattro incontri. Successo sul campo del Pontebuggianese 3-2, ma con il brivido del gol decisivo al 90°, seguito dal 3-1 casalingo al Vorno. In Coppa Italia sono arrivate due vittorie contro l’Atletico Piombino.

A Castelnuovo la squadra di mister Miano si presenta pressoché al completo: mancherà Luci, ancora fermo ai box per infortunio. In casa gialloblu in dubbio Picchi, per un recente risentimento (domenica scorsa in via precauzionale era rimasto in panchina), non ci sarà Da Prato, infortunatosi in allenamento. La compagine di mister Contadini cercherà di riscattare la sconfitta di Piombino: da verificare se Gori partirà dal primo minuto, sicuramente sarà un’arma in più per l’attacco dei garfagnini. Lo scorso anno proprio l’attaccante viareggino fu decisivo con due calci di rigore realizzati nel rocambolesco 3-3 contro il Grosseto al Nardini.