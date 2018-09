Sport



Castelnuovo sconfitto a Camaiore, addio alla Coppa Italia

giovedì, 13 settembre 2018, 09:45

di simone pierotti

3-1

CAMAIORE: Ferraiuolo, Dalle Luche, Bugliani (1’ s.t. Barbetti), Seghi, Bertoli, Contipelli, Mariani, D’Antongiovanni, Crovi (1’ s.t. Nardini), Viola (44’ s.t. D’Alessandro), Mancini (27’ s.t. Morelli) A disp.: Maffucci, Benetti, Costagli, Frusteri, Mussi All.: Pieri

CASTELNUOVO: Baroni, Picchi (1’ s.t. Marchetti), Balsotti (1’ s.t. Pieroni), Turri (20’ s.t. Biagioni), Da Prato, Inglese, Filippi (38’ s.t. Micchi L.), Biagiotti (20’ s.t. El Hadoui), Berrettini, Ceciarini, Bosi A disp.: Leon, Martinelli All.: Contadini

Arbitro: Duccio Mancini di Pistoia

Marcatori: 8’ p.t. Bugliani, 15’ s.t. Filippi, 31’ s.t. Seghi, 41’ s.t. D’Antongiovanni

Note: ammoniti Filippi, Balsotti, Ceciarini

Termina allo stadio Comunale di Camaiore l’avventura del Castelnuovo in Coppa Italia. I padroni di casa passano con il punteggio di 3-1 ed eliminano la compagine di mister Contadini. Al di là del punteggio, dopo un primo tempo sperimentale, con diversi giovani in campo, i gialloblu crescono con il passare dei minuti e, dopo aver raggiunto il pareggio, sprecano l’occasione per passare in vantaggio, prima di venire superati dal Camaiore. Una prova incoraggiante, nonostante la sconfitta, in vista della trasferta di campionato a Piombino, quando i punti conteranno sul serio.

Come detto, mister Contadini ruota la rosa a disposizione, dando spazio ai vari Balsotti, Turri, Baroni, Da Prato, Biagiotti. Il Camaiore parte meglio e trova il vantaggio grazie ad una perfetta punizione di Bugliani dal limite dell’area. E’ bravo il portiere Baroni al 20’ su un bel diagonale di Mariani. Ancora Baroni è provvidenziale su una conclusione al volo di Crovi. Ci prova ancora Viola dalla distanza, palla fuori. Il Castelnuovo non punge ma regge. Nella ripresa entrano i vari Pieroni, Marchetti, Biagioni e la squadra prende maggiore possesso del campo. I gialloblu attaccano e trovano un calcio di rigore al 15’: dal dischetto non fallisce Filippi, uno dei più vivi questa sera. Il Castelnuovo adesso è in partita e ribatte colpo su colpo al Camaiore. Al 23’ la palla del 2-1 capita al giovane El Hadoui che dal limite può calciare senza ostacoli, ma manda a lato. La gara è equilibrata ma viene rotta da un calcio piazzato. Cross in area e Seghi trova un gran diagonale al volo, imprendibile per Baroni. Al 34’ prova a rispondere Berrettini in area, girata dopo passaggio di Biagioni, ma il tiro è debole. Al 41’ in un’azione sotto porta D’Antongiovanni appoggia in rete senza difficoltà, chiudendo la partita in favore del Camaiore.