Coppa, buona la prima per il Castelnuovo: piacevole 0-0 contro il Camaiore

sabato, 1 settembre 2018, 19:01

di simone pierotti

0-0

CASTELNUOVO: Leon, Picchi, Inglese, Ceciarini, Marchetti (29’ s.t. Bosi), Pieroni, Filippi, Biagioni (16’ s.t. Durodola), Berrettini (16’ s.t. El Hadoui), Cecchini (38’ s.t. Biagiotti), Martinelli A disp.: Baroni, Da Prato, Micchi Matteo All.: Contadini

CAMAIORE: Pardini, Dalle Luche, Bugliani, Barbetti, Compitelli, Benedetti (1’ s.t. Frusteri), D’Alessandro (25’ s.t. Dal Lago), Crovi, Nardini, Viola, Morelli (20’ s.t. Paoli) A disp.: Ferraiolo, Maguina, Costagli, Bresciani, Vizzoni, Del Lago All.: Pieri

Arbitro: Gabriele Fiorillo di Lucca

Note: Ammoniti Picchi, Martinelli, Barbetti, D’Alessandro

Termina a reti inviolate la “prima” stagionale per il Castelnuovo. In palio non c’erano ancora i punti campionato ma la Coppa Italia rappresenta un test importante per trovare la condizione e l’amalgama. Con questo spirito si sono affrontati Castelnuovo e Camaiore, offrendo una prova piacevole agli spettatori. Sono mancate le reti ma non gli spunti interessanti in vista dell’esordio in Eccellenza, sempre al Nardini, di domenica prossima contro il San Miniato. Buona la prova del Castelnuovo di mister Contadini, contro un avversario giovane ma ben rodato. Segnali positivi anche dai volti nuovi, in particolare Noah Durodola, dai giovani subentrati a partita iniziata, e dai “rientri” importanti, Diego Pieroni dopo la parentesi nel Pontebuggianese e soprattutto Giacomo Cecchini, rientrato dopo il lungo e pesante infortunio.

Primo tempo con un inizio migliore da parte dei gialloblu, che vanno vicini alla rete in un paio di circostanze, tra cui un inserimento di Ceciarini che, sul più bello, viene anticipato dalla retroguardia avversaria. Cresce il Camaiore e la gara diviene presto equilibrata e piacevole. I versiliesi sono più incisivi nella prima fase della ripresa. Al 7’ Morelli allarga per D’Alessandro che calcia bene ma trova la respinta di Leon. Al 9’ azione personale di Crovi che però calcia in porta senza troppa forza. Al 10’ Pardini dalla sinistra mette nel mezzo per Viola che calcia a botta sicura ma trova la deviazione di Inglese in angolo. Il Castelnuovo reagisce e cerca l’offensiva con buone trame tra gli attaccanti, che dimostrano un’intesa incoraggiante. Al 15’ Ceciarini cambia fascia pescando Filippi che si accentra e tira dal limite, un difensore tocca il pallone in calcio d’angolo. Al 19’ cross di Picchi e Filippi svetta di testa ma la palla sorvola la traversa. Al 23’ colpo di testa di Pieroni alto. Al 32’ l’ottimo Durodola semina lo scompiglio sulla fascia destra, entra in area e calcia in diagonale ma trova Pardini abile a deviare. Al 38’ break del Camaiore con Nardini che calcia dal limite sfiorando la traversa. Al 39’ altra discesa di Durodola e palla al centro per Bosi che si gira mandando a lato. Al 42’ Filippi approfitta di un errore di Compitelli e gli soffia il pallone, entra in area dalla sinistra e mette nel mezzo ma nessuno ci arriva. Termina 0-0, le due squadre si giocheranno il passaggio del turno mercoledì 12 settembre, alle 20:30, a Camaiore.