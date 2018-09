Sport



Coppa Toscana, il Molazzana dilaga sul campo del Barga

mercoledì, 26 settembre 2018, 17:54

di lorenzo fiori

1-5

Barga: Togneri, Petruzzi, Bondielli, Simoncini, Rigali, Mutigli, Nardini, Silvestrini, Marchi Fabrizio, Satti e Agostini. A disposizione: Poletti, Moscardini, Cani, Bonomini, Tazioli, Fontana e Cinquini. Allenatore: Marchi Stefano.

Molazzana: Nelli, Tognocchi, Santoni, Angelini, Ricci Andrea, Abrami, Togneri, Bertoncini Mattia, Ricci Andrea, Lenzi e Gheri. A disposizione: Guidi, Secci, Biagioni Alessio e Martiri. Allenatore: Biagioni Roberto.

Arbitro: Baldasseroni della sezione di Pistoia.

Marcatori: 2' e 65' Gheri (M), 14' e 29' Ricci Andrea (M), 21' Tognocchi (M) e 36' Marchi Fabrizio (B).

Note: Gheri ha sbagliato un rigore al 26'.

Quarta vittoria stagionale, in altrettante partite, per il Molazzana che espugna il campo del Barga e si qualifica al prossimo turno di Coppa Toscana dove, il 24 ottobre, affronterà la vincente del girone formato da Corsagna, Luccasette e Fornoli. Ricordiamo che nel girone composto da Molazzana e Barga c'era anche il Fornaci.

Entrambe le squadre si sono presentate alla sfida di oggi con molte assenze causa lavoro e/o infortunio. Tatticamente mister Marchi schiera una squadra molto giovane affidando il reparto offensivo al nipote Fabrizio Marchi. Roberto Biagioni si oppone con il consolidato 3-4-2-1 posizionando Jacopo Ricci e Lenzi ad agire alle spalle del bomber Gheri.

La partita si mette subito in discesa per gli ospiti quando, al secondo giro di orologio, Gheri trova la rete del vantaggio. Dopo 12 minuti raddoppia Andrea Ricci con un bel colpo di testa. Ancora Molazzana, al 21', che va sul 0-3 grazie ad una grandissima conclusione di Tognocchi. Manovra di gioco devastante degli ospiti che, al 29', vanno addirittura sullo 0-4 grazie ad un'altra rete di Andrea Ricci. Nel frattempo Gheri aveva sbagliato un rigore. A 10 minuti dalla fine del primo tempo arriva il gol della bandiera dei locali realizzato dal bomber della squadra Fabrizio Marchi. Nella seconda parte di gioco ci sarà spazio per un'altra rete anche per Gheri, al minuto numero 65.

Domenica si riparte con la terza giornata di seconda categoria (girone C) dove il Barga affronterà Unione Quiesa Massaciuccoli mentre il Molazzana attenderà tra le mura amiche il Pappiana.