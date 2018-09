Sport



Coppa Toscana: le disattenzioni difensive condannano il River Pieve alla sconfitta

domenica, 9 settembre 2018, 22:22

di michele masotti

3-2

Folgor Marlia: Bolognesi, Massei, Viviani, Della Maggiora, Nieddu, Giampaoli, Caputo, Manfredi, Menchini, Busembai e Dinelli Allenatore: Luca Barsocchi

River Pieve: Nicola Papeschi, Turri, Tolaini, Vitelli, Giannotti, Fontana, Satti, Byaze, Matteo Papeschi, Catalini e Haoudi Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Biagi di Pisa

Marcatori: 5’, 15’ e 25’ Menchini, 23’ Haoudi, 56’ Satti

Nel debutto ufficiale in stagione, il River Pieve cade per 3-2 a Marlia contro la Folgor nel secondo match del girone preliminare, completato dal Ponte a Moriano, di Coppa Toscana di Prima Categoria. Le porte per l’accesso al secondo turno della competizione rimangono aperte. Con un successo con almeno due gol di scarto contro il Ponte, match in programma mercoledì 19 settembre, saranno proprio i ragazzi di Edoardo Micchi a qualificarsi in virtù di una migliore classifica avulsa tra tutte le compagini a tre punti. A far pendere la bilancia dalla parte del team lucchese sono state tre disattenzioni difensive che hanno condizionato i 90’ di un River che è stato costantemente nella metà campo avversaria.

È il 3-5-2 lo schema prescelto da Micchi. Prima partita in maglia River per i due Papeschi, Tolaini, Giannotti, Vitelli e Haoudi. La fascia di capitano finisce sul braccio di Francesco Satti. Non cambia niente, invece, mister Barsocchi nella squadra che sette giorni fa aveva perso 2-1 in casa del Ponte a Moriano. Avvio decisamente di marca biancoceleste. Al 4’ errore difensivo degli ospiti, arriva per primo sulla sfera vagante Manfredi che finisce a terra dopo aver cercato di saltare Nicola Papeschi. L’estremo difensore, ex di turno, tocca il pallone ma Biagi concede il dubbio rigore alla Folgor che Menchini realizza, dando il via al suo pomeriggio da incorniciare. River che inizia a premere, costringendo i locali alla difensiva, fortunati nel resistere e letalmente cinici nello sfruttare un’altra disattenzione difensiva dei biancorossi. Il raddoppio, corre il minuto numero quindici, porta ancora una volta la firma di Menchini. Partita che non conosce un attimo di tregua e al 22’ Haoudi è il più veloce di tutti nel ribattere in rete una corta respinta di Bolognesi sulla punizione di Giannotti.

Tempo due minuti e la Folgor Marlia ritrova il duplice vantaggio. Malinteso tra Tolaini e Nicola Papeschi, ne approfitta nuovamente il solito Menchini che firma la sua tripletta. In avvio di ripresa la pressione dei ragazzi di Micchi raccoglie i propri frutti al 56’. In questo caso è la difesa della Folgor, nella fattispecie Bolognesi, a commettere un errore da matita blu. Il numero uno locale sbaglia i tempi dell’uscita e capitan Satti non si fa pregare accorciando le distanze.

L’assedio del River non porta al pareggio. Proteste dei “millionarios” della Garfagnana per l’intervento in ritardo di Bolognesi su Haoudi, non sanzionato con la massima punizione dal direttore di gara. Domenica prossima sarà tempo di campionato. Trasferta a Gorfigliano contro i Diavoli Neri per la Folgor Marlia, impegno interno al “Nardini” di Castelnuovo per il River che ospiterà l’ambizioso Don Bosco Fossone.