Sport



Debutto ufficiale con un pareggio per i Diavoli Neri Gorfigliano

domenica, 2 settembre 2018, 19:20

di michele masotti

1-1

Diavoli Neri Gorfigliano: Vanni, Manfredi, Gianluca Cassettai (69’ Della Croce), Pennucci (79’ Frigeri), Tonelli, Diego Orsi, Bonini, Alfredini (84’ Coli), Pellegrinotti, Crudeli (53’ Alessandro Cassettai) e Morelli A disposizione: Carvajal, Venanzi, Gori e Coiai Allenatore: Gabriele Zuddas

Acquacalda S. Pietro a Vico: Rugani, Venturini, Degl’Innocenti, Paoli (61’ Marco Fiorelli), Di Basilio, Della Maggiora, Petretti, Bottari, Lorenzi (84’ Doroni), Amidei (72’ Marchi) e Guazzelli A disposizione: Marchetti, Nicola Fiorelli e Fabbri Allenatore: Mario Meschi

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia

Marcatori: 21’ Tonelli e 49’ Paoli

Un tempo per uno e così Diavoli Neri e Acquacalda S. Pietro a Vico si dividono la posta in palio in questo incontro inaugurale del girone di Coppa Toscana che comprende pure il Pieve Fosciana. Risultato tutto sommato giusto, anche se ai punti, in virtù del maggior numero di occasioni create, avrebbe meritato qualcosina di più la compagine locale. Zuddas e Meschi, comunque, possono essere soddisfatti per le risposte confortanti fornite dai propri giocatori. Sono quattro i volti nuovi (Pennucci, Vanni, Alfredini e Manfredi nda) che il tecnico locale schiera dal primo minuto nel consolidato 4-3-3. Gli ospiti salgono in Garfagnana con un 4-2-3-1 e con cinque innesti che partono come titolari.

Nei primi 45’ sono i ragazzi di Zuddas a menare le danze e mettendo in mostra degli ottimi fraseggi. Al 7’ è Pellegrinotti a sfiorare il vantaggio con un tiro da una posizione piuttosto comoda. Il gol del padroni arriva quattordici minuti più tardi. Punizione laterale ben calciata da Morelli e deviazione area vincente da parte di Tonelli sulla quale nulla può Rugani. Il primo sussulto dell’Acquacalda giunge al minuto numero trentacinque. Azione personale di Amidei che si accentra e vede un corridoio invitante per Lorenzi che a tu per tu con Vanni centra in pieno l’estremo difensore garfagnino. Frazione iniziale che si chiude con un calcio di punizione a due in area lucchese, concesso per un retropassaggio all’indietro bloccato con le mani da Rugani, battuto da Morelli e che si infrange contro la folta barriera.

Nella ripresa, invece, è proprio l’Acquacalda a partire meglio e a ristabilire dopo poco la parità nel punteggio. Un lungo rilancio di Rugani coglie impreparata sia la mediana che la difesa dei Diavoli: ne approfitta Paoli, abile nell’inserirsi e a scoccare il diagonale che fa centro. Gol che galvanizza gli ospiti che costringono alla difesa gli avversari. Zuddas effettua alcune sostituzioni e i suoi tornano in controllo del match, costruendo diverse ghiotte palle gol. Ci provano sia lo stesso Pellegrinotti che l’ultimo arrivato Alfredini (prelevato in prestito dal Castelnuovo nda) ma in entrambe le occasioni sono decisive le parate di Rugani.

Domenica prossima i Diavoli torneranno in campo a Pieve Fosciana contro i ragazzi di Francesco Fiori per il secondo match di questo triangolare di Coppa Toscana, ultimo test in vista della prima di campionato.