Diavoli Neri implacabili anche in Coppa: gol qualificazione firmato da Morelli

mercoledì, 26 settembre 2018, 22:15

di michele masotti

0-1

Acquacalda S. Pietro a Vico: Rugani, Venturini, Degl’Innocenti, Marchetti, Farnesi, Della Maggiorra, Guazzelli, Bottari, Lorenzi, Amidei e Paoli A disposizione: Menichetti, Doroni, Chiocchetti, Betti, Mazzoni, Barsanti, Sutera e Fabbri Allenatore: Mario Meschi

Diavoli Neri Gorfigliano: Vanni, Della Croce, Alessandro Cassettai (95’ Coiai), Magazzini (80’ Torriani), Tonelli, Manfredi, Bonini, Venanzi (55’ Pedri), Pellgrinotti (75’ Alfredini), Coli (66’ Davini) e Morelli Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Marotta di Prato

Marcatori: 38’ Morelli

Non conosce soste il brillante avvio di stagione dei Diavoli Neri Gorfigliano: il blitz di Saltocchio, “casa” dell’Acquacalda, vale l’accesso al secondo turno della Coppa Toscana dopo l’1-1 maturato nel match di andata. Quest’oggi Zuddas ha attuato un briciolo di turn over e trovato risposte convincenti anche da chi fino ad ora aveva trovato poco spazio. La squadra di Meschi, invece, si era presentata a questo appuntamento in formazione tipo, fatto salvo la staffetta tra i pali Rugani-Menichetti.

Diavoli che scendono in terra lucchese dando fiducia, dal primo minuto, ai giovani Coli e Venanzi. Pennucci, uscito anzitempo a Staffoli, non viene rischiato in ottica campionato. I locali si affidano alla tecnica dei vari Guazzelli e Amidei, che agiscono a supporto della prima punta Lorenzi. Primo tempo divertente con fase iniziale di marca garfagnina. Ci provano Coli e Pellegrinotti ma le loro conclusioni mancano di incisività. L’Acquacalda sale di tono, rispondendo alle azioni ospiti con le sortite di Guazzelli. L’ex Fornoli è bravo a smarcare Lorenzi, non altrettanto letale a segnare da una posizione favorevole. Al 38’, quando tutto lascia presagire uno 0-0 all’intervallo, un maldestro intervento di un difensore lucchese sul rilancio di Vanni concede campo libero a Morelli che in diagonale incenerisce Rugani.

Nel secondo tempo gli ospiti compiono diversi cambi; da segnalare i debutti di Torriani e Davini, due elementi della Juniores, ed il ritorno a vestire la maglia del team garfagnino di Pedri. La difesa di Zuddas non concede nulla all’Acquacalda, anzi sono proprio gli ospiti che nel finale potrebbero raddoppiare con Pellegrinotti. In Coppa Toscana i Diavoli Neri torneranno in campo mercoledì 24 ottobre quando riceveranno la visita del quotato Don Bosco Fossone.