Dolce trasferta pisana per i Diavoli Neri: la squadra di Zuddas ancora a punteggio pieno

domenica, 23 settembre 2018, 19:41

di michele masotti

1-2

Staffoli: Cintolesi, Marchetti, Saviozzi, Di Mauro, Del Vita, Della Maggiore, Sichi, Michetti, Cesari, Giannetti e Petroni A disposizione: Becagli, Bandoni, Habumuremyi, Guagliardo, Orsucci, Bozzolini e Filidei Allenatore: Tiziano Bizzarri

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce (77’ Venanzi), Alfredini (73’ Gori), Pennucci (63’ Magazzini), Tonelli, Manfredi, Bonini (87’ Coiai), Crudeli (72’ Gianluca Cassettai), Pellegrinotti, Alessandro Cassettai e Morelli A disposizione: Vanni, Diego Orsi, Coli e Ivano Orsi Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Tuccoli di Livorno

Marcatori: 50’ Morelli, 60’ Pennucci su rigore e 92’ Cesari

Note: Espulsi al 55’ Di Mauro per fallo da ultimo uomo e al 59’ Marchetti per doppio giallo

Se la vittoria in rimonta nel debutto contro la Folgor Marlia aveva fornito indicazioni positive, il blitz di Staffoli, al cospetto di una formazione costruita per agganciare quantomeno i play-off, conferma la sensazione di come i Diavoli Neri Gorfogliano possano recitare un ruolo da protagonisti in questo tornei. I ragazzi di Zuddas passano in terra pisana con pieno merito. L’unica nota stonata di giornata è stato l’infortunio subito da Pennucci; dovranno essere valutati i tempi di recupero dell’ex Castelnuovo. Resta ancora ferma al palo la formazione di Bizzarri, seguito in questa sua nuova avventura da molti elementi che aveva già avuto con sé a Villa Basilica, quando due anni fa ottenne il salto in Promozione.

Nel consueto 4-3-3 Zuddas schiera come terzini i fuoriquota Alfredini e Della Croce, conferma la coppia di marcatori centrali tutta massese Tonelli-Manfredi e lancia Bonini nel tridente offensivo assieme a Pellegrinotti e Morelli. Lo Staffoli si affida in attacco alla mole fisica di capitan Cesari e alla rapidità di Petroni. Il primo tempo è un assoluto monologo dei Diavoli Neri, con un Cintolesi chiamato agli straordinari. Al 8’ il portiere classe 1992 deve respingere un destro al volo di Morelli per poi ripetersi quindici minuti dopo volando a deviare in corner una punizione dello specialista Pennucci. Sul finire del tempo ancora una volta Cintolesi dice di no al tentativo di Pellegrinotti. Al 44’ si fa finalmente vedere lo Staffoli con una bella ma centrale girata di Cesari che non crea problemi a Carvajal. Nella ripresa la squadra di Zuddas raccoglie i frutti del proprio predominio. Di Mauro un retropassaggio verso Cintolesi, si inserisce Alfredini che con grande altruismo serve Morelli che mette dentro nella porta vuota. Il pomeriggio da dimenticare di Di Mauro si completa cinque giri di orologio dopo quando l’ex Castelnuovo viene espulso per fallo da ultimo uomo su Pellegrinotti.

Al 59’ Marchetti ferma con un fallo un bello spunto di Alfredini. Calcio di rigore e doppio giallo per il difensore locale. Dal dischetto è glaciale nella trasformazione Pennucci. Con la duplice superiorità numerica la formazione garfagnina sciupa altre tre occasioni per arrotondare il punteggio. Nel finale i locali, con grande orgoglio, segnano il punto della bandiera con un colpo di testa di Cesari.

Mercoledì sarà tempo di Coppa Toscana per i Diavoli Neri, impegnati in casa dell’Acquacalda per il match di ritorno. All’andata in quel di Gorfigliano finì 1-1.