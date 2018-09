Sport



Doppietta di Lorenzo Marigliani: il Pontecosi espugna il campo del Corsagna

domenica, 23 settembre 2018, 22:03

di lorenzo fiori

1-2

Corsagna: Pellegrini, Bertoncini (86' Bertolacci), Priori, Pieroni, Lucchesi Joseph (46' Salvetti), Lucchesi Alessandro (71' Lucchesi Marco), Castelli (71' Bartolomei), Alberigi, Mazzei, Papera (46' Andreozzi) e Martino. A disposizione: Bigondi, Kulli e Pucci. Allenatore: Vertemati

Pontecosi Lagosì: Martini Adami Michele, Gavazzi, Bacci, Magazzini (79' Luti), Cavani, Canelli (66' Marigliani Diego), Marigliani Lorenzo, Bartolomei, Martini Adami Riccardo (89' Poli), Bonini Nicola (53' Bonini Michele) e Lunardi (75' De Vivo). A disposizione: Guidetti, Gennaro e Romei. Allenatore: De Luca

Arbitro: Franchi della sezione di Firenze.

Marcatori: 6' e 65' Marigliani Lorenzo su rigore (P) e 94' Andreozzi su rigore (C).

Note: ammoniti Bertoncini, Lucchesi Marco, Andreozzi, Bonini Nicola, Marigliani Lorenzo, Magazzini e Marigliani Diego. Calci d'angolo 6-4. Minuti di recupero 3' e 5'.

Vittoria importante per i ragazzi di De Luca che, grazie alla doppietta su rigore di Lorenzo Marigliani, batte il Corsagna e guadagna i primi tre punti della stagione. Da sottolineare che i padroni di casa hanno giocato in inferiorità numerica dal minuto numero 5.

Tatticamente, Vertemati dispone la squadra con 4-3-3 affidando le chiavi del centrocampista a Castelli e posizionando Papera come vertice offensivo. De Luca, privo di Pozzi, Angelini e Bechelli, si oppone con un 4-3-3 con Lorenzo Marigliani in cabina di regia e affida il reparto offensivo al trio d'attacco formato da Riccardo Martini Adami, Nicola Bonini e Lunardi.

Partono forte i locali che nei primi tre minuti sfiorano il vantaggio con Mazzei e Papera. Al 5', invece, ripartenza lampo del Pontecosi che lancia Riccardo Martini Adami bravo a tirare in porta, il numero uno locale para ma sulla respinta arriva Nicola Bonini che tira a botta sicura ma Pieroni salva toccando il pallone con la mano. L'arbitro indica il dischetto ed espelle tale giocatore. Lorenzo Marigliani non sbaglia dal dischetto e porta in vantaggio i suoi. Dopo l'espulsione, mister Vertemati sposta Martino nella posizione che era occupata da Pieroni, cioè centrale difensivo.

Il Corsagna non demorde e continua ad attaccare mente il Pontecosi cerca di limitare le offensive locali. Al 15' punizione di Castelli cui si oppone bene il numero uno gialloblù. Sei minuti più tardi conclude bene Lucchesi Alessandro ma ancora Michele Martini Adami para senza problemi. Nel frattempo il Pontecosi cerca di raddoppiare con due contropiedi guidati da Nicola Bonini che non vanno a buon fine. La prima frazione di gioco si conclude con una bella chiusura di Magazzini su Papera davanti alla porta difesa da Michele Martini Adami.

Nel secondo tempo parte con un altro piglio il Pontecosi che sfiora il raddoppio due volte, entrambe con Lunardi, prima al 48' e poi al 55'. 10 minuti più tardi arriva il raddoppio con Lorenzo Marigliani, sempre su rigore, stavolta procurato da Lunardi. Da qui in avanti partita in forte salita per il Corsagna che, nonostante questo, cerca in tutti i modi di riaprire la sfida riuscendo ad impensierire la retroguardia ospite prima, al 61', con un colpo di testa di Martino e al 68' con una punizione di Castelli. Il gol, però, arriva soltanto al 94' con un rigore di Andreozzi che conclude questa partita.

Nella prossima giornata il Corsagna affronterà la temibile Virtus Camporgiano mentre il Pontecosi attenderà tra le mura amiche il Vagli dando vita ad un derby emozionante e spettacolare. Ricordiamo, inoltre, che il Corsagna sarà impegnato anche mercoledì, contro il Luccasette, per la terza giornata di Coppa Toscana.