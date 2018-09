Sport



Esce il segno X tra River Pieve e Don Bosco Fossone

domenica, 16 settembre 2018, 19:39

di michele masotti

1-1

River Pieve: Nicola Papeschi, Pioli, Angeli, Vitelli, Tolaini (73’ Maggi), Fontana, Satti, Byaze (75’ Catalini), Giannotti, Di Salvatore e Friz A disposizione: Mirco Micchi, Matteo Papeschi, Lorenzo Micchi e Turri Allenatore: Edoardo Micchi

Don Bosco Fossone: Nicodemi, Tedeschi, Bonelli, Capitani, Bertagnini, Ceragioli, Basciu, Musetti (53’ Ceccarelli), Donati, Franchi (92’ Burchielli) e Stabile (77’ Del Bianco) A disposizione: Stagnari, Borghetti, Santini e Bertani Allenatore: Massimiliano Incerti

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia

Marcatori: 37’ Musetti e 40’ Satti su rigore

In uno dei match più attesi di questa giornata inaugurale del campionato di Prima Categoria, River Pieve e Don Bosco Fossone si spartiscono la posta. Succede tutto nel primo tempo e nel giro di tre minuti: a Musetti risponde Satti, al secondo gol in altrettanti incontri ufficiali. Un tempo per uno ed il pareggio è la logica conseguenza, anche se nel secondo tempo i locali hanno costruito tante occasioni. Al “Nardini” si sono viste due compagini che potranno recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. Per il suo ritorno nei “millionarios” della Garfagnana, questa volta nelle vesti di allenatore, Edoardo Micchi deve rinunciare all’attaccante Haoudi, che deve scontare un turno di stop per il rosso rimediato negli scorsi play-off vestiva la maglia del Ponte a Moriano. Maglia da titolare e fascia di capitano per Simone Angeli, ex Lucchese e Sorrento, alla prima con il River, così come Di Salvatore che compone il tandem di attacco con Giannotti. È particolarmente rinnovato pure il Don Bosco: escluso Incerti, sono sei i volti nuovi rispetto alla scorsa stagione che partono dal primo minuto.

Nei primi quarantacinque minuti è la squadra di Incerti a farsi preferire sul piano della manovra e del palleggio. Il prolungato possesso palla del Don Bosco non trova sbocchi nella retroguardia biancorossa sino al 37’. Bella pennellata di Franchi che trova la perentoria deviazione area di Musetti che non lascia scampo a Matteo Papeschi. La gioia del Don Bosco Fossone dura lo spazio di tre minuti. La serpentina di Di Salvatore viene fermata dal fallo di Bonelli. Per Baldasseroni è calcio di rigore che Satti che trasforma in maniera impeccabile spiazzando Nicodemi.

La ripresa assume i connotati dell’assedio dei padroni di casa alla porta difesa da Nicodemi. Il portiere ex Diavoli Neri diventa il protagonista di giornata sventano le palle gol capitate a Di Salvatore, Fontana, Byaze e Satti. A pochi minuti dalla fine Giannotti non arriva di un soffio sul pallone invitante confezionategli da Di Salvatore.

Nella seconda di campionato, un altro big match attenderà i ragazzi di Edoardo Micchi che saranno di scena sul sintetico di Altopascio al cospetto del Tau, la principale indiziata per l’accesso alla Promozione. Prima di questa sfida, però, il River mercoledì 19 affronterà in Coppa Toscana il Ponte a Moriano per provare a staccare il pass per il primo turno di tale competizione.