Esordio in campionato per il Castelnuovo: al Nardini arriva il temibile San Miniato

Altri articoli in Sport

venerdì, 7 settembre 2018, 13:14

Come scritto nell'ultimo bollettino emanato dalla FIGC, il Vagli è stato escluso dalla Coppa Toscana per aver schierato in campo lo squalificato Buriani contro la Virtus Camporgiano. Questo, quindi, ha comportato l'esclusione dal girone di tale torneo e la conseguente perdita "a tavolino" delle partite contro Virtus Camporgiano, di domenica scorsa,...

giovedì, 6 settembre 2018, 14:01

La stagione 2018/2019 è partita nel segno delle conferme ma anche di un forte rinnovamento per l’U.S. Castelnuovo Garfagnana, e non soltanto a livello tecnico e societario. Di questo ne abbiamo già parlato diffusamente. La società ha ufficializzato, negli ultimi giorni, le altre cariche, con novità anche importanti

mercoledì, 5 settembre 2018, 17:24

Le calde temperature estive sono scese mentre la "febbre" dell'avvicinamento alla prima partita ufficiale si sta lievemente alzando. Infatti domenica, al campo sportivo di Pontecosi, ci sarà la sfida fra i padroni di casa e la corazzata Vagli, partita valevole per la Coppa Toscana che inaugurerà la stagione del Pontecosi

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:53

Per uno scherzo del destino il campionato 2018-2019 del GhivizzanoBorgo partirà in casa di colui che, appena tre mesi fa, aveva guidato i “colchoneros” della Media Valle alla salvezza, ossia Simone Venturi

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:03

Per la categoria Juniores, il Ghiviborgo ha battuto con due reti per tempo il San Filippo, chiudendo al primo posto il girone. Appassionante è stata partita con in palio la qualificazione ai quarti di finale. Il Vorno, grazie ad alcuni innesti della prima squadra, ha battuto il Castelnuovo Garfagnana per...

mercoledì, 5 settembre 2018, 13:12

Un traguardo arrivato sul filo della sirena ma veramente meritato per tutto l’ambiente biancorosso; partendo dai giocatori, passando per lo staff di Francesco Fiori, per arrivare ai dirigenti, che hanno fatto tanti sacrifici, fino ai tifosi pievarini