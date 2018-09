Sport



Gabriele Gori campione europeo di beach soccer: trionfo per l’attaccante del Castelnuovo

martedì, 11 settembre 2018, 16:37

di simone pierotti

Non si finisce mai di stupirci per le imprese dell’attaccante del Castelnuovo, Gabriele Gori che, oltre ad essere decisivo per le sorti dei gialloblu, è una vera e propria stella mondiale nello sport del beach soccer. Una disciplina tipicamente estiva, in cui tutti, o tanti, si sono cimentati nel corso delle lunghe giornate in spiaggia: negli ultimi anni, il beach soccer ha acquisito sempre più praticanti e diffusione, con veri e propri club, e campionati per nazionali.

Il miglior calciatore italiano, e uno dei più forti specialisti al mondo, è senza dubbio Gabriele Gori che gli sportivi hanno potuto ammirare grazie alle dirette tv di Rai Sport durante la scorsa settimana nel campionato europeo per nazionali di Alghero. Un trionfo, quello degli azzurri, che porta i colori della Versilia: oltre a Gori, anche Carpita, Ramacciotti, Marinai e Di Palma sono stati protagonisti della splendida cavalcata verso il trionfo. Così, anche i mass media nazionali si sono accorti di questa disciplina e di Gabriele Gori, intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport e da Radio Sportiva.

Terminati i festeggiamenti, l’attaccante versiliese è rientrato a casa e, da questa sera, si riunirà al gruppo di mister Riccardo Contadini, per dare il proprio contributo alla stagione dei gialloblu.