GhiviBorgo, debutto a Montevarchi contro gli ex Venturi e Masini

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:53

di michele masotti

Per uno scherzo del destino il campionato 2018-2019 del GhivizzanoBorgo partirà in casa di colui che, appena tre mesi fa, aveva guidato i “colchoneros” della Media Valle alla salvezza, ossia Simone Venturi. Nolè e compagni faranno il loro debutto in quel di Montevarchi, al cospetto di una formazione attrezzata per lottare quantomeno per i play-off e nelle cui fila milita Bernardo Masini, centrocampista con il senso del gol e altro fresco ex di questo confronto. La prima uscita in davanti al pubblico del “Delle Terme”, casa del Ghivizzano almeno fino a novembre quando dovrebbe essere pronto il “Nuovo Carraia”, metterà di fronte i biancorossi al Viareggio. Curiosamente anche nello scorso torneo questo derby della provincia di Lucca si disputò alla seconda giornata.

Saranno ben sei i turni infrasettimanali (26 settembre, 24 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre, 16 gennaio e 13 febbraio) di una stagione regolare che finirà il prossimo 5 maggio. Per quanto concerne i derby contro Seravezza e Real Forte Querceta, andranno in scena rispettivamente alla terza giornata e alla tredicesima quando Pagliuca troverà di fronte la sua ex squadra. Meritevoli di attenzione i match contro Ponsacco (6° giornata), l’Aglianese dell’ex Fanani (12°), Prato (11°), Massese (17°) e Gavorrano (19°).

1° Montevarchi-GhiviBorgo

2° GhiviBorgo-Viareggio

3° Seravezza-GhiviBorgo

4° GhiviBorgo-Tuttocuoio

5° Sinalunghese-GhiviBorgo

6°GhiviBorgo-Ponsacco

7° Cannara-GhiviBorgo

8° GhiviBorgo-Trestina

9°Sangimignano-GhiviBorgo

10°GhiviBorgo-Sangiovannese

11° Prato-GhiviBorgo

12°GhiviBorgo-Aglianese

13° Real Forte-GhiviBorgo

14°GhiviBorgo-Pianese

15°Bastia-GhiviBorgo

16°GhiviBorgo-Scandicci

17°Massese-GhiviBorgo

18°GhiviBorgo-San Donato Tavernelle

19° Gavorrano-GhiviBorgo