GhiviBorgo, il primo k.o arriva contro il Seravezza dell’ex Vangioni

mercoledì, 26 settembre 2018, 23:06

di michele masotti

3-1

Seravezza: Cavagnaro, Borgia, Podestà, Bedini, Parenti, Fiale, Dell’Amico (78’ Pegollo), Bortoletti, Bongiorni (80’ Nelli), Rodriguez e Granaiola A disposizione: Pietra, Piazzolla, Biagi, Syku, Ramacciotti, Cornacchia e Imbrenda Allenatore: Walter Vangioni

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello, Nolè, Lecceti, Diana, Marino, Ghini, Ortolini, Frugoli e Chianese A disposizione: Petroni, Gargano, Tagliavacche, Presicci, Marigliani, Borgioli, Micchi, Paccagnini e Spanu Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Luca Cerchi di Carbonia (Assistenti Brizioli e D’Angelo di Perugia

Marcatori: 16’ e 55’ su rigore Rodriguez, 65’ Frugoli su rigore e 93’ Nelli

Non riesce ancora a decollare il torneo del GhivizzanoBorgo, incappato in un eloquente 3-1 sul terreno di gioco del Seravezza degli ex Vangioni e Borgia. I versiliesi, ancora imbattuti, confermano quelle belle impressioni intraviste in precampionato e possono ambire ad essere una delle mine vaganti di questo girone E. Dopo i primi 270’ in testa c’è il Tuttocuoio, prossimo avversario dei ragazzi di Guido Pagliuca e unica formazione ad essere ancora a punteggio pieno. “Colchoneros” della Media Valle che, a dire la verità, non hanno nemmeno demeritato al cospetto di una compagine locale trainata da uno scatenato Rodriguez e dalla verve di Bedini, autore dell’assist per il momentaneo 1-0.

Per questo derby Vangioni cambia quattro giocatori rispetto allo 0-0 di tre giorni fa a Scandicci: fuori Syku, Piazzolla, Biagi e Imbrenda, dentro Podestà, Bongiorni, Dell’Amico e Bedini. Di tutt’altro avviso è Pagliuca che, privo dello squalificato ex Maccabruni, conferma in toto l’undici che ha superato il Viareggio a Bagni di Lucca. L’equilibrio al “Buonriposo” viene spezzato al 18’. Brillante passaggio filtrante di Bedini, dopo aver recuperato palla, per Rodriguez con una soluzione di precisione supera Sottoriva. Il centrocampista di Vangioni si ripete nel corso della ripresa, rifinendo di nuovo per l’attaccante cubano che viene steso in area da Sottoriva. È calcio di rigore che lo stesso Rodriguez trasforma con un tanto delicato quanto beffardo cucchiaio.

Il Ghivizzano torna in partita dieci minuti più tardi grazie ad un penalty realizzato da Frugoli. Gli assalti finali dei biancorossi sono però velleitari e inconsistenti. In pieno recupero il subentrato Nelli è abile nello sfruttare un malinteso in area ospite e a superare con un tiro ravvicinato l’incolpevole Sottoriva.

Domenica, come detto, sarà nuovamente campionato. GhiviBorgo chiamato al riscatto contro il Tuttocuoio, che in Coppa Italia ha eliminato proprio i biancorossi, mentre per il Seravezza ci sarà la difficile trasferta di Montevarchi contro un’Aquila che ha gli stessi punti, 5, dei ragazzi di Vangioni.