GhiviBorgo, pari nel debutto di Montevarchi

domenica, 16 settembre 2018, 18:27

di michele masotti

1-1

Aquila Montevarchi: Pellegrini, Achy (86’ Adami), Migliorini (75’ Zini), Biagi (75’ Diarraasouba), Salvadori, Lischi, Donatini (46’ Mannella), Essousi, Regoli (90’ Rialti), Amatucci e Masini A disposizione: Tegli, Meledandri, Fofi e Gistri Allenatore: Simone Venturi

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Maccabruni, Dell’Orfanello, Tagliavacche, Lecceti, Diana, Ghini (62’ Presicci), Nolè, Ortolini (90’ Paccagnini), Frugoli (70’ Marino) e Chianese (75’ Barsotti) A disposizione: Petroni, Gargano, Marino, Presicci, Marigliani, Micchi e Borgioli Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Assistenti Orlando Ferraioli e Croce di Nocera Inferiore)

Marcatori: 12’ Ortolini e 63’ Salvadori

Note: Espulsi Maccabruni al 80’ per proteste e al 91’ Zini

Il campionato del Ghivizzano targato Guido Pagliuca si apre con un pareggio in quel di Montevarchi, nuovo club dei freschi ex Venturi e Masini. La prestazione dei “colchoneros” della Media Valle è stata convincente al cospetto di una formazione che mira a rinverdire i fasti del tempo. Un pizzico di rammarico resta per la modalità con cui i rossoblù sono pervenuti al pareggio con Salvadori. La delusione della prematura in Coppa, comunque, è già stata ampiamente smaltita.

Per il debutto in campionato Pagliuca propone un 4-3-1-2. Spazio dal 1’ per il 2000 Dell’Orfanello, preferito a Barsotti come terzino destro, capitan Nolè agisce da interno destro nella mediana completata dal playmaker Tagliavacche e Ghini. Alle spalle degli attaccanti Ortolini e Frugoli si muove Elia Chianese. Partono dalla panchina gli ultimi arrivati Borgioli, centrocampista in prestito dal Pontedera, e Paccagnini. Per la punta ex Tuttocuoio si tratta di un ritorno ai colori biancorossi, già difesi nel corso della stagione 2016-2017. Un problema muscolare dell’ultimo momento mette k.o. Nottoli, costretto ad andare in tribuna.

Montevarchi che si schiera con il medesimo schema tattico, con Masini che svaria alle spalle del tandem Essousi-Regoli. La difesa aretina è comandata dall’esperienza dell’ex Gavorrano Salvadori. Primo tempo di marca ospite con un Frugoli incontenibile per il pacchetto arretrato del Montevarchi. Un assiste dell’attaccante classe 1995 libera alla conclusione il compagno di reparto Ottolini che fulmina Pellegrini. Brilli Peri gelato. La difesa dei padroni di casa stenta a prendere le misure a Frugoli che al minuto numero trentatre si presenta a tu per tu con il portiere aretino ma perde l’attimo propizio per calciare. Sul finire del tempo, altra sgroppata sulla destra di Frugoli che serve un delizioso pallone che né Chianese né Ghini riescono a depositare in rete.

Nei secondi quarantacinque minuti si assiste alla reazione del Montevarchi che esercita un atteggiamento maggiormente propositivo. Il punto del definitivo 1-1 giunge al 62’ con Salvadori che, sugli sviluppi di un corner, è il più lesto di tutti a risolvere una mischia in area biancorossa. Nel finale ci sono solo da segnalare due espulsioni, una per parte. Al minuto numero ottanta Maccabruni va anzitempo sotto la doccia per proteste; stessa sorte toccata al subentrato Zini per una brutta entrata ai danni dello scatenato Frugoli.

Domenica prossima sarà subito tempo di derby per Nolè e compagni. Al “Delle Terme” di Bagni di Lucca arriva il Viareggio, allenato da Luigi Pagliuca, caduto all’esordio tra le mura amiche (0-2) per mano dell’ambizioso San Donato Tavernelle.