Sport



GhiviBorgo rimonta un doppio svantaggio alla capolista Tuttocuoio

domenica, 30 settembre 2018, 19:13

di michele masotti

2-2

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Maccabruni (81’ Barsotti), Dell’Orfanello, Tagliavacche (55’ Paccagnini), Lecceti, Diana, Marino, Ghini, Ortolini (88’ Nolè), Frugoli e Chianese A disposizione: Petroni, Gargano, Marigliani, Presicci, Micchi e Borgioli Allenatore: Guido Pagliuca

Tuttocuoio: Lombardi, Segantini, Bertolucci, Correa (81’ Manetti), Cascone, Bianconi (46’ Lischi), Alagia (46’ Giani), Fino, Di Paola, Ferretti e Costalli A disposizione: Battara, Ceccarello, Patteri, Diolaiti, Chiti e Bellante Allenatore: Simone Masini

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (Assistenti Cecchi di Roma 1 e Rastelli di Ostia Lido)

Marcatori: 12’ Correa, 52’ Di Paola su rigore, 66’ Ortolini e 67’ Dell’Orfanello

Note: Al 93’ Frugoli ha sbagliato un calcio di rigore

Nello sport, come nella vita, soltanto gettando il cuore oltre l’ostacolo si è capaci di ribaltare situazioni che sembrano essere compromesse. Così ha fatto il GhiviBorgo, sotto di due reti al Delle Terme fino al 66’ e andato ad un passo dal clamoroso sorpasso al 93’ quando Lombardi, già decisivo nel turno preliminare di Coppa Italia, ha respinto un calcio rigore a Frugoli. Ad agosto il giovane estremo difensore pisano aveva neutralizzato due penalty, uno nei tempi regolamentari e l’altro nella proverbiale lotteria, ad Ortolini. Rimane ancora qualcosa da sistemare tra i “colchoneros” della Media Valle, vedi l’approccio al match, ma Guido Pagliuca può essere decisamente soddisfatto della ripresa, completamente giocata ad una porta sola, da parte dei suoi ragazzi.

Diverse le novità proposte dell’ex tecnico della Lucchese rispetto al k.o. nel turno infrasettimanale patito a Seravezza. Partono dalla panchina Nolè e Barsotti, sostituiti rispettivamente da Tagliavacche e dal rientrante Maccabruni. Il Tuttocuoio fa debuttare in mezzo al campo l’esperto argentino Correa, compagno di squadra di mister Masini ai tempi della Lucchese.

Proprio l’ultimo arrivato in casa neroverde rompe l’equilibrio girando in rete una punizione laterale calciata da Bertolucci, uno dei due ex assieme a Di Paola. Al minuto numero trentuno un colpo di testa di Ortolini non inquadra lo specchio della porta. Sul finire della frazione i locali costruiscono due grosse palle gol. Al 42’ travolgente percussione di Maccabruni che scarta una serie di avversari ma, una volta arrivato davanti a Lombardi, calcia addosso al numero uno ospite. Una situazione simile si verifica, ma questa volta con protagonista Frugoli, si verifica in pieno recupero. Non sarà l’ultimo errore pesante di giornata da parte dell’attaccante classe 1995.

Nel secondo tempo gli ospiti raddoppiano grazie ad un calcio di rigore procurato e poi trasformato da Francesco Di Paola. Sotto di due reti, Pagliuca tenta il tutto per tutto giocandosi la carta Paccagnini. L’ingresso dell’ennesimo ex di turno porta dei miglioramenti all’incisività offensiva del GhiviBorgo che nell’arco di due minuti confeziona la rimonta. Al 66’ Ortolini gira in rete di testa un morbido cross pennellato da Elisa Chianese. Il tempo di battere il centro e il giovane Dell’Orfanello ristabilisce la parità con un velenoso tiro cross che sorprende Lombardi. Il Tuttocuio accusa il colpo e negli ultimi 20’ la pressione dei locali è continua. Nel terzo minuto di recupero, come detto, il Ghivizzano usufruisce di un rigore che Frugoli dapprima si vede respingere da Lombardi per poi mandare sopra la traversa il comodo tap-in.

Nel prossimo turno di campionato Nolè e compagni saranno di scena sul campo della matricola Sinalunghese, debuttante assoluta in questo torneo ma che nelle prime quattro giornate ha già totalizzato otto punti.