Girandola di emozioni tra Tau e River Pieve: alla fine si impongono i locali

domenica, 23 settembre 2018, 20:29

di michele masotti

3-2

Tau Calcio: Daviddi, Paoletti, Franceschi, Bruni (83’ Andrea Vanni, Del Sarto (55’ Tognotti), Giardini, Lunardini, Leonardo Vanni, Biggi (71’ Biondi), Guidi (46’ Sardelli) e Principe (91’ Lenci) A disposizione: Lavorgna, Pieri e Vannucci Allenatore: Pietro Cristiani

River Pieve: Nicola Papeschi, Pioli (71’ Friz), Maggi, Vitelli, Tolaini, Fontana (80’ Matteo Papeschi), Satti (68’ Byaze), Catalini (63’ Condè), Haoudi, Di Salvatore e Giannotti A disposizione: Mirco Micchi, Turri, Angeli e Lorenzo Micchi Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: D’Orsi di Prato

Marcatori: 18’ Guidi, 27’ Catalini, 40’ Principe, 48’ Di Salvatore e 59’ Tognotti

Note: Espulso al 44’ Paoletti per condotta violenta. Ammoniti Biggi, Principe, Di Salvatore, Catalini, Vitelli e Pioli

Era il big match della seconda giornata del campionato di Prima Categoria e al triplice fischio finale gli spettatori accorsi sulle tribune del “Comunale” di Altopascio possono dire di essersi certamente divertiti. Il confronto, ricco di gol e emozioni, tra Tau Calcio e River Pieve arride agli amaranto che vincono per 3-2 e restano a punteggio pieno in compagnia di Diavoli Neri Gorfigliano, Marginone e Capezzano. Al di là della sconfitta, arrivata sul campo della favorita numero uno per il titolo, mister Micchi ha tratto delle indicazioni positive per il proseguo del cammino sia in campionato che in Coppa Toscana.

Dopo una fase iniziale di studio, una bella ripartenza orchestrato da Biggi e concretizzata da un bel tiro di Guidi rompe l’equilibrio nel punteggio. Svantaggio che scuote il River che inizia a prendere campo e a stazionare nella metà campo locale. Al 27’ cross di Di Salvatore, un fattore anche nelle vesti di rifinitore, Del Sarto respinge corto e Catalini non si fa pregare nel superare Daviddi con una potente conclusione. Match che continua ad essere piacevole, sviluppandosi su dei ritmi decisamente alti. La squadra di Crisitiani trova il nuovo al 40’ con Principe che approfitta di una disattenzione della difesa ospite. Prima della fine del tempo il Tau rimane in dieci uomini per il rosso diretto rimediato da Paoletti per un intervento in ritardo su Tolaini.

In avvio di ripresa Daviddi compie una papera sulla punizione di Di Salvatore ed è 2-2. Adesso la formazione di Edoardo Micchi, forte della superiorità numerica, attacca con costanza e sfiora il sorpasso con Haoudi. Il gol lo trova, invece, il Tau sull’asse dei neo entranti Sardelli e Tognotti. Il tiro cross del numero quindici lucchese diventa un involontario assist per il centravanti di Cristiani che fa centro. L’assedio conclusivo del River Pieve produce due occasioni con Matteo Papeschi e Di Salvatore che per un niente non ristabiliscono la parità.

Domenica prossima i “millionarios” della Garfagnana riceverà la visita della Folgor Marlia, già affrontata in Coppa Toscana, mentre la capolista Tau Calcio verrà ospitata dalla matricola Torrelaghese.