Golf, trionfano i Romani nella Garfagnana Ryder

Altri articoli in Sport

lunedì, 24 settembre 2018, 08:42

Fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti del GP Parco Alpi Apuane. I ragazzi del presidente Graziano Poli, sabato 22 settembre, hanno incantato all’edizione della Staffetta del Pioppino ad Antraccoli, in particolare la formazione assoluta composta da Giacomo Verona – Marco Mazzei – Nicolò Fazzi, autori di tre prove...

domenica, 23 settembre 2018, 22:03

Vittoria importante per i ragazzi di De Luca che, grazie alla doppietta su rigore di Lorenzo Marigliani, batte il Corsagna e guadagna i primi tre punti della stagione. Da sottolineare che i padroni di casa hanno giocato in inferiorità numerica dal minuto numero 5

domenica, 23 settembre 2018, 20:33

Michelangelo Speranza (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) fa sua la gara della categoria veterani oro in 1 ora 24'29'', in secondo si classifica Giuseppe Monini (Orecchiella Garfagnana) e terzo Ivaldo Caporali (Silvano Fedi Pistoia)

domenica, 23 settembre 2018, 20:29

Il confronto, ricco di gol e emozioni, tra Tau Calcio e River Pieve arride agli amaranto che vincono per 3-2 e restano a punteggio pieno in compagnia di Diavoli Neri Gorfigliano, Marginone e Capezzano

domenica, 23 settembre 2018, 20:25

Prima trasferta stagionale e subito colpo di prestigio per il Pieve Fosciana che, privo degli infortunati Lucchesi, Piacentini e Cecchini, espugna il terreno di gioco dell’Armando Picchi, compagine labronica che mira ad un campionato di vertice.

domenica, 23 settembre 2018, 19:41

Se la vittoria in rimonta nel debutto contro la Folgor Marlia aveva fornito indicazioni positive, il blitz di Staffoli, al cospetto di una formazione costruita per agganciare quantomeno i play-off, conferma la sensazione di come i Diavoli Neri Gorfogliano possano recitare un ruolo da protagonisti in questo tornei