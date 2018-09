Sport



Gp Apuane, Mazzei di bronzo a Filecchio alla “Cronoscalata”

martedì, 4 settembre 2018, 13:05

Contestualmente ai Campionati Italini di Società sui 10 km su strada di Alberobello, il GP Parco Alpi Apuane è stato protagonista del weekend regionale.



Sabato 1 settembre, mentre in Puglia i ragazzi di Graziano Poli sono stati nelle posizioni di vertice per quanto riguarda la classifica nazionale per società, a Filecchio, alla “Cronoscalata di Filecchio”, Marco Mazzei ha confermato l’ottimo ritorno e momento di forma conquistando il bronzo assoluto, Luca Lombardi argento di categoria (7 assoluto), Lorenzo Checcacci bronzo di categoria (9 assoluto) e buone prove per Diego Strina (8 assoluto), Moussa Kone (10 assoluto), Marco Barbi (12 assoluto), Adriano Mattei (19 assoluto), Giuseppe Canale (23 assoluto), Andrea Massari (29 assoluto), Marco Mattei (34 assoluto), Leonardo Pierotti (54 assoluto), Arturo Sargenti (66 assoluto) e Giovanni Bergamini (69 assoluto); a Vaccareccia, alla “Marcia Straca”, buone prove per Francesco Nardini (15 assoluto), Mirco Toma (21 assoluto), Alessandro Marlia (29 assoluto) e Luciano Bianchi (52 assoluto). Domenica 2 Settembre, a Pescia, alla “Run...Dagiata”, ottime prove di Simone Ferrali (6 assoluto), Davide Ferrini (19 assoluto), Mario Bonini (43 assoluto), Roberto Gianni (50 assoluto), Nicola Ciardelli (51 assoluto), Roberto Formai (187 assoluto) e Domenica Demartis (266 assoluto).