Gran partenza del Castelnuovo che supera il San Miniato

domenica, 9 settembre 2018, 18:47

di simone pierotti

1-0

Castelnuovo: Leon, Picchi, Inglese, Ceciarini, Marchetti, Pieroni, Filippi, Biagioni, Berrettini (34’ p.t. El Hadoui), Cecchini, Martinelli A disp.: Baroni, Da Prato, Biagiotti, Micchi M, Bosi, Turri All.: Contadini

San Miniato: Battini, Bozzi, Faraoni (15’ s.t. Pellegri), Lelli (22’ s.t. Onnis), Marianelli, La Rosa, Sanchez Aquino, Marinari, Pellegrini D, Bencini, Fiorentini A disp.: Pinelli, Pellegrini A, Freschi, Falaschi, Bini All.: Venturini

Arbitro: Leonardo Falleni di Livorno

Marcatori: 10’ p.t. Martinelli

Note: ammoniti Picchi, Inglese, Filippi, Bozzi, Pellegrini D, Onnis

Basta una rete in apertura di incontro del nuovo acquisto Luca Martinelli per centrare i primi tre punti in campionato per il Castelnuovo. Contro il San Miniato i gialloblu di mister Contadini hanno giocato una buona gara, con grande ordine tattico e attenzione, rischiando pochissimo e sfiorando nella ripresa il raddoppio. Qualche pensiero dalla metà del secondo tempo quando la formazione pisana ha prodotto lo sforzo offensivo maggiore ma Leon è rimasto sempre attento. Inizio a buon ritmo del Castelnuovo che passa in vantaggio al 10’: bella azione corale, palla in area a Martinelli che vince due contrasti e, davanti a Battini, lo supera con un preciso tocco da sotto. Al 14’ fuga in avanti di Pellegrini che da ottima posizione calcia ma trova l’opposizione di Leon. Al 25’ è ancora Pellegrini a provare dalla lunga distanza, Leon è attento e neutralizza in due tempi. Al 34’ il giovane Berrettini è costretto a chiedere la sostituzione per problemi fisici, entra l’altro 2000 El Hadoui. Proprio il nuovo entrato è protagonista di alcune azioni insidiose ma manca di precisione nella conclusione. Al 45’ viene liberato davanti al portiere ma calcia a lato.

Il secondo tempo vede un Castelnuovo attento che alza la “barriera” davanti alla difesa e neutralizza gli avversari. Primo tiro degli ospiti al 26’ con Bencini dalla lunghissima distanza, il pallone non impensierisce Leon che blocca a letto. Al 29’ uno scatenato Filippi fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia destra. Il laterale entra in area, si accentra e lascia partire un tiro cross che Battini smanaccia, salvando la propria porta. Al 30’ brivido per il Castelnuovo: cross nel mezzo, Pellegrini anticipa la difesa di testa mandando a lato. Al 38’ calcio di punizione di Bencini che Leon respinge, sul proseguimento dell’azione il pallone torna in mezzo all’area, Sanchez Aquino si getta in spaccata ma manda abbondantemente a lato. I gialloblu ci provano in contropiede, con El Hadoui che prova un paio di penetrazioni nell’area di rigore ma non è freddo nel momento decisivo. Poco altro da segnalare, il risultato resta invariato e il Castelnuovo può festeggiare i primi tre punti della stagione.