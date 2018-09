Sport



Il GP Parco Alpi Apuane si mantiene tra le cinque società di Italia

martedì, 4 settembre 2018, 11:02

di michele masotti

Il rguppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli si conferma fra le cinque società più forti nei campionati nazionali di società su strada. È questo il verdetto emesso dalla terza prova degli assoluti tenutasi nell’affascinante scenario di Alberorbello. Il team garfagnino, coordinato dal direttore sportivo Paolo Bonatti, è sceso in Puglia determinato e motivato nel fare grandi cose, alla luce della brillante condizione palesata da propri atleti.

Splendida è stata la prestazione offerta dal keniota Paul Tiongik, 4° assoluto, che si è dimostrato, ancora una volta, una garanzia per tutto l’ambiente biancoverde. Quindicesimo posto, sesto tra gli italiani, per Alessio Terrasi che ha preceduto il compagno di squadra e corregionale Alessandro Brancato, classificatosi alla 28° piazza. 77° posto per Rocco Pezzuto mentre il giovane Nicolò Fazzi, all’esordio in una competizione tricolore, ha chiuso all’88° posto. Il bilancio globale del Parco Alpi Apuane sarebbe potuto essere ancora più lusinghiero se il riacutizzarsi di un problema muscolare non avesse messo k.o. Olivieri Irabaruta. Il podista del Burundi, partecipante alle Olimpiadi di Rio 2016, alla vigilia della gara godeva dei pronostici della vittoria assoluta.

Da sottolineare la prova di Stefano Simi che, alla soglia del passaggio nella nuova categoria, ha terminato la sua fatica al 5° posto tra gli MM 45, dove era presenti ben oltre 300 avversari. A livello femminile degna di nota la gara condotta dalla barghigiana Erika Togneri, 23° nella categoria “Senior”, trovatasi a suo agio in un percorso particolarmente impegnativo e selettivo.

Tutti questi risultati hanno permesso alla società garfagnina di salire al 4° posto nella classifica a squadre, in attesa dell’ultima prova del 21 ottobre a Foligno. Nella mezza maratona umbra gli atleti apuani cercheranno di salire sul podio nazionale.