Il Pieve Fosciana sbanca Livorno: decisivo un gol di Dini

domenica, 23 settembre 2018, 20:25

di michele masotti

0-1

Armando Picchi Livorno: Malasoma, Marinelli, Grossi, Bartorelli, Caccio, Imparato, Di Grande, Balleri (79’ Catarzi), Andolfi (50’ Pietranera), Brondi (65’ Dibatte) e Bachini A disposizione: Florindi, Gherardi, Taddei, Neri, Filippi e Lazzerini Allenatore: Nicola Sena

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Gioele Giusti (85’ Sarti), Umberto Barsanti, Pieri, Biagioni, Pellegrinetti (55’ Sesti), Malatesta (85’ Barsotti), Alfredini, Odoardo Giusti e Dini (60’ Vitali) A disposizione: Bertoncini, Bacci, Luca Barsanti, Motroni e Touray Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Ricci di Viareggio (Assistenti Lombardi e Puccini di Pontedera)

Marcatore: 45’ Dini

Note: Ammoniti Pieri, Umberto Barsanti e Vitali

Prima trasferta stagionale e subito colpo di prestigio per il Pieve Fosciana che, privo degli infortunati Lucchesi, Piacentini e Cecchini, espugna il terreno di gioco dell’Armando Picchi, compagine labronica che mira ad un campionato di vertice. A far pendere la bilancia dalla parte dei ragazzi di Fiori è stata la rete realizzata da Corrado Dini, arrivata proprio allo scoccare del 45’.

I biancorossi hanno fornito un’altra solida prestazione, mantenendo ancora una volta la porta inviolata e soffrendo soprattutto sui calci piazzati di capitan Caccio, il migliore dei suoi. Di certo quattro punti dopo le prime due giornate, al cospetto di avversarie blasonate e di livello sono un bel viatico per una compagine ripescata in Promozione da nemmeno venti giorni. L’altra bella notizia di giornata è stata il rientro in campo, dopo un anno di stop per infortunio, del mediano Barsotti, subentrato nel finale a Malatesta.

Detto delle assenze, Francesco Fiori schiera dal primo minuto i rientranti Biagioni, Malatesta e Umberto e dà fiducia al classe 2000 Pellegrinetti. Partita piuttosto equilibrata nella prima frazione con il Picchi va vicino al gol al 11’ ma il tiro di Bachini termina sull’esterno della rete. Al 20’ una girata di Di Grande non centra lo specchio della porta.

Nella seconda metà di tempo escono fuori i biancorossi. Dapprima ci prova su punizione Odoardo Giusti, palla alta, poi Dini mette a referto il gol che si rivelerà decisivo. Lungo lancio per l’attaccante garfagnino che entra in area e sentenzia con un chirurgico diagonale Malasoma. Nella seconda frazione un rapido contropiede del Pieve Fosciana difetta nell’ultimo passaggio verso Malatesta. Gli assalti dell’Armando Picchi sono tanto volenterosi quanto confusi, ragion per cui i ragazzi di Sena si affidano alle punizioni. Su una di queste, era il 60’, la traversa salva Regoli dal bolide di Caccio. Di rimessa il Pieve Fosciana continua a pungere: iniziativa personale di Alfredini che porta a spasso tutta la difesa livornese e conclusione che scheggia il palo. L’ultima occasione per i locali scaturisce dalla punizione del solito Caccio che Regoli toglie dall’incrocio con un grande intervento.

Domenica prossima il calendario proporrà ai ragazzi di Fiori il match interno contro la Pecciolese, altra grande di questo girone C e reduce dal k.o. interno contro il Fratres Perignano.