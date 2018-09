Sport



Insidiosa trasferta a Piombino per il Castelnuovo con un Gori in più

sabato, 15 settembre 2018, 14:11

di simone pierotti

Prima trasferta di campionato per il Castelnuovo ed è subito un ostacolo insidioso: appuntamento alle 15 alla Magona di Piombino contro la locale formazione allenata da Nicola Riitano. Nonostante un avvio di stagione non positivo sotto il profilo dei risultati il Piombino rappresenta una mina vagante, con ambizioni di ben figurare. Lo dimostra l’ultimo acquisto, l’attaccante Modesto Valeriani, che ha firmato proprio ieri. Classe 1991, Valeriani è un lusso per la categoria, ultima stagione alla Palmese in Serie D ma trascorsi in Serie C nel Valenzana e addirittura nella Serie A di Malta.

L’Atletico Piombino non ha iniziato bene il campionato, perdendo 1-0 sul campo del Cenaia ed in Coppa Italia è stata superata due volte dal Grosseto, 3-1 e 2-0, ma non ha sfigurato. La squadra è competitiva, un mix tra giovani e giocatori più esperti, con volti nuovi come il portiere ex Pisa Giacobbe e l’attaccante D’Angina.

Il Castelnuovo si avvicina alla sfida con grande fiducia, dopo i primi tre punti conquistati domenica scorsa. Buoni segnali anche dalla Coppa Italia a Camaiore, nonostante la sconfitta. Mister Contadini avrà a disposizione anche Gabriele Gori, reduce dai trionfi del beach soccer: una freccia in più nell’arco offensivo gialloblu. Intanto l’ultimo giorno di mercato ha prodotto qualche movimento in uscita. Il laterale Rudy Balsotti, per motivi di lavoro, è andato con la formula del prestito al Filecchio. I giovani Samuele Pierotti e Francesco Bruno sono andati, in prestito, al Vagli.