Sport



Jamali (Alpi Apuane) vince la “Strapaesana della Valdibure”

domenica, 30 settembre 2018, 17:49

Vittoria del marocchino Jamali Jilali (Gruppo Podistico Alpi Apuane) nella trentacinquesima edizione della “Strapaesana della Valdibure” organizzata dal Circolo Arci ''Le Pozze'' con la collaborazione tecnica del Gruppo Podistico Cai Pistoia e corsa sulla distanza di km 13,dove hanno preso il via circa 400 concorrenti. L'atleta africano percorre la distanza nel tempo di 45'20'', e precede di 7'' Simone Cimboli (Nuova Atletica Lastra) e di1'1'15'' Giacomo Bugiani (Silvano Fedi Pistoia),quarto si classifica Simone Gamenoni (Podistica La Stanca Valenzatico) e quinto Paolo Lazzeri (Runcard).



Nei veterani uomini vittoria per Riccardo Torrigiani (Atletica Vinci) in 48'50'',secondo posto per Mileno Frediani (Montecatini Marathon) e terzo Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico). Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) si aggiudica la categoria veterani argento uomini,concludendo il percorso nel tempo di 53'19'',secondo classificato il compagno di squadra, Domenico Coco e terzo Fabrizio Soldi (Individuale). Nei veterani oro, affermazione per Ivaldo Caporali (Silvano Fedi Pistoia) che termina la gara in 1ora03'45'' seguito da Walter Minighetti (Individuale) e da Sergio Barni (Prato Promozione).



Nelle donne assolute,ottiene il primo posto Michela Sotgia (La Galla Pontedera Atletica) in 54'52'' , dopo 17'' giunge Romina Sedoni (Gruppo Sportivo Lammari) e con un ritardo di 19'' si lassifica Gianfranca Secci (Silvano Fedi Pistoia),al quarto posto Elena Cerfeda,compagna di colori della Secci, al quinto posto Ruby Karina Garci Pizarro (Montecaatini Marathon). Moira Cerofolini (Montecatini Marathon) ottiene il primo posto nelle donne veterane in 1ora00'41'', seguita nell'ordine da Gaudenzia Martinengo (Lucca Marathon) e terza Maria Amelia Nardi (Podistica La Stanca Valenzatico). Nella classifica di società il successo è andato alla silvano Fedi Pistoia con 42 iscritti,superando la Podistica Pratese (33) e il Gruppo Podistico Cai Pistoia (30).