La Terza Categoria scalda i motori: resi noti i campionati e il tabellone di Coppa Toscana

martedì, 11 settembre 2018, 22:12

di michele masotti

Il comitato della Figc di Lucca ha stilato, nel corso di una riunione con i rappresentanti delle 30 formazioni della nostra provincia, sia il tabellone di Coppa Toscana che i due gironi, quello versiliese a 14 e quello lucchese-garfagnino a 16, della Terza Categoria. In quest’ultimo, ossia il B, sono presenti le sette portacolori della nostra zona. Saranno, in rigoroso ordine alfabetico, Atletico Castiglione, Borgo a Mozzano, Coreglia 2018, Filecchio, Gallicano, New Team e Virtus Robur, le formazioni della Garfagnana e Media Valle che disputeranno questo torneo.

Dopo tanti anni, quindi, il girone B torna ad essere a sedici squadre, per un totale di trenta giornate che renderanno ancora più incerta la stagione. Non è da escludere, sebbene si stia parlando di un campionato dilettantistico, che possano essere inseriti nel calendario anche dei turni infrasettimanali. Rispetto al torneo scorso ci sono sei giornate in più; non va dimenticato, inoltre, che alla fine della stagione regolare ci saranno, forbice dei 10 punti permettendo, i play-off promozione. Tra gli avversari dei nostri team da segnalare i ritorni di Montuolo, Spianate, la neo retrocessa Pieve S. Paolo, il Montecarlo 2018 e i pistoiesi della Ligacutiglianese, quest’ultimi già presenti in questo raggruppamento nell’annata 2015-2016.

Ad anticipare l’avvio del campionato, fissato per sabato 29 settembre, sarà il primo turno di Coppa Toscana in programma sabato 22 con i match di andata mentre il ritorno andrà in scena in una data infrasettimanale. Questi gli accoppiamenti per quanto concerne i team nostrani: Morianese-Borgo a Mozzano, Gallicano-Coreglia, Virtus Robur-Filecchio e Atletico Castiglione-New Team.

Terza Categoria girone B: Atletico Castiglione, Borgo a Mozzano, Coreglia 2018, Filecchio, Gallicano, Ligacutiglianese, Montecarlo 2018, Montuolo, Morianese, New Team, Pieve S. Paolo, San Lorenzo, Santanna, Sanvitese, Spianate e Virtus Robur