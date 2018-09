Sport



Le Piccole Aquile del G.S. Orecchiella volano alto ai campionati toscani su pista

domenica, 30 settembre 2018, 19:17

di simone pierotti

Le Piccole Aquile del G.S. Orecchiella Garfagnana cominciano a volare in alto. Ieri ai campionati toscani individuali su pista categoria ragazzi 3 rappresentanti del G.S. Orecchiella hanno tenuto alti i colori bianco azzurri con delle ottime prove. Daniele Valdrighi, ritoccando i suoi personali, si è ben comportato sia nei 60 mt piani che nel salto in lungo, Rachele Grassi si è avvicinata ai 4 mt nel lungo e ha abbassato la sua miglior prestazione sui 1000 mt e infine un esordio senza troppi timori per la velocista Eveline Micchi che ferma il cronometro a 8''6 nei 60 mt, piazzandosi nelle prime 13 in Toscana. Grande soddisfazione da parte del dirigente accompagnatore Micchi Adolfo e da tutta la società per l' impegno dei giovani portacolori garfagnini.