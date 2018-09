L’U.S. Castelnuovo premiata come “Scuola Calcio riconosciuta F.I.G.C.”

Altri articoli in Sport

mercoledì, 26 settembre 2018, 23:06

Non riesce ancora a decollare il torneo del GhivizzanoBorgo, incappato in un eloquente 3-1 sul terreno di gioco del Seravezza degli ex Vangioni e Borgia. I versiliesi, ancora imbattuti, confermano quelle belle impressioni intraviste in precampionato e possono ambire ad essere una delle mine vaganti di questo girone E

mercoledì, 26 settembre 2018, 22:15

Non conosce soste il brillante avvio di stagione dei Diavoli Neri Gorfigliano: il blitz di Saltocchio, “casa” dell’Acquacalda, vale l’accesso al secondo turno della Coppa Toscana dopo l’1-1 maturato nel match di andata

mercoledì, 26 settembre 2018, 17:54

Quarta vittoria stagionale, in altrettante partite, per il Molazzana che espugna il campo del Barga e si qualifica al prossimo turno di Coppa Toscana dove, il 24 ottobre, affronterà la vincente del girone formato da Corsagna, Luccasette e Fornoli.

lunedì, 24 settembre 2018, 15:59

Pomeriggio dalla forti emozioni a San Macario dove si è disputata la terza e decisiva giornata di qualificazione del Settembre Lucchese dedicato agli Esordienti. Designato così il quadro delle semifinali che si giocheranno venerdì 28 settembre

lunedì, 24 settembre 2018, 09:36

Il 22 e 23 settembre al Golf Club Garfagnana si è svolta la quarta edizione della “Garfagnana Ryder”, l’evento biennale che rifacendosi alla Ryder Cup, vede in questo caso la sfida tra le squadre dei Romani e degli Apuani anziché America contro Europa. La cronaca sportiva ha visto fino dal primo...

lunedì, 24 settembre 2018, 08:42

Fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti del GP Parco Alpi Apuane. I ragazzi del presidente Graziano Poli, sabato 22 settembre, hanno incantato all’edizione della Staffetta del Pioppino ad Antraccoli, in particolare la formazione assoluta composta da Giacomo Verona – Marco Mazzei – Nicolò Fazzi, autori di tre prove...