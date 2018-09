Sport



Marco Guerrucci è il trionfatore al Montanaro Trail

mercoledì, 19 settembre 2018, 08:40

di simone pierotti

Fine settimana ricco di gare e di soddisfazioni per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana. Marco Guerrucci si conferma padrone della montagna e vince da dominatore il Montanaro Trail, distanza 12 km. 1:04:58 il tempo finale, in una gara senza storia. Nella stessa competizione, sulla distanza di 24 km Federico Nesti chiude al 7° posto. Da sottolineare le prove di Alessio Abruzzese e Luigi Ducci, rispettivamente 18° e 19°, sulla distanza dei 56 km, dopo oltre 8 ore di fatica.

Un altro successo nel “carniere” societario grazie a Federico Matteoni che si aggiudica il Trofeo Samuele Graziano a Lazzeretto, festeggiando così la prima vittoria in carriera. Tris servito grazie ad Andrea Bernardita Salas che si aggiudica la cronoscalata Il Castellaccio.

Alla prima edizione della Ecomaratona Pratese, bella prestazione nella mezza maratona di Simone Pierotti che sfiora il podio, chiudendo al quarto posto con il tempo di 1:21:46. Presente anche Manuel Mancini, 113°. Alla Corri’n Castello a Lari 29° Gabriele Bacci e, tra le Ladies, 2° posto per Ciabatti Odette. Nella Green Run Vallombrosa Trail brillante risultato per Ivano Rugani, 6° assoluto e 1° tra i Veterani. Inoltre 39° Stefano Bertolucci. Altra vittoria nella categoria Ladies per la “stakanovista” Odetta Ciabatti alla Casacolor Run. Nella stessa gara 3° posto tra gli Oro per l’eterno Giuseppe Monini. 4° posto tra i Veterani per Luca Diversi. Presenti anche: 46° Antonio Martini, 47° Luca Bertoncini, 233° Riccardo Pieroni. Alla Corsa nei 3 Parchi 4° posto per Gianfranca Secci.