Sport



Mondiali di atletica, Borghesi due volte sul podio

mercoledì, 12 settembre 2018, 16:14

Due bronzi ai mondiali master di atletica leggera di Malaga, uno sul cross e l'altro sulla 10 km. Tra i più forti in Italia e ora anche al mondo. In terra andalusa Aldo Borghesiha conquistato due straordinarie medaglie di bronzo, salendo per due volte al terzo gradino del podio mondiale.

Una prova durissima quella del cross, un percorso da 2 km da percorrere per tre volte, con salite e discese, pendenze anche del 7 per cento, gomito a gomito con i migliori del mondo, 6 km chiusi nel grande tempo di 27'22''.

Una gara incredibile quella dei 10 km. Aldo Borghesi, il milanese volante della Garfagnana, ha veramente superato sé stesso. Nei primi km, già nel gruppetto di testa, si è trovato di colpo per terra. Uno ha deviato bruscamente la direzione, facendolo cadere sull'asfalto. Borghesi non si è arreso e ha ripreso la gara, ormai compromessa. ''Tutta in salita - commenta -. I più forti al mondo erano davanti. 'Mi sono rialzato dolorante al ginocchio sinistro. Volevo ritirarmi".

"Ho sofferto molto, ma non ho mollato - dichiara Borghesi -. Sono andato avanti più mentalmente che con la forza fisica. All'ultimo km un cinese mi ha raggiunto, i miei sogni stavano svanendo. L'arrivo era vicino, non potevo perdere la grande occasione. Siamo entrati appaiati nel Grande Stadio di Malaga, ci giocavamo il podio mondiale. Ho aumentato la velocità negli ultimi e interminabili 400 m, dando fondo alle energie rimaste. Ai 200 m ancora uno sforzo progressivo per tagliare finalmente il traguardo in 3^ posizione. Che gara!"'

Il cross è stato disputato mercoledì 5 settembre nella pineta di Torremolinos (Malaga). I 10 km domenica 9 settembre presso nella città di Malaga con partenza e arrivo allo stadio Elciudad.