Sport



Ortolini e Frugoli lanciano il GhiviBorgo. Altra sconfitta per il Viareggio

domenica, 23 settembre 2018, 19:21

2-1

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti (49’ Tagliavacche), Dell’Orfanello, Nolè, Lecceti, Diana, Marino (75’ Presicci), Ghini (49’ Gargano), Ortolini, Frugoli (90’ Paccagnini) e Chianese A disposizione: Petroni, Petrazzini, Marigliani, Micchi e Borgioli Allenatore: Guido Pagliuca

Viareggio: Cipriani, Zaccagnini, Chelini, Scognamiglio, Galassi, Virga, Yuri Papi, Arantini (46’ Mattia Papi), Ferretti, Noccioli e Udoh A disposizione: Fiaschi, Balduini, Monopoli, Gaye, Sidibe, Belluomini, Mattia Papi, Petrucci e Chicchiarelli Allenatore: Luigi Pagliuca

Arbitro: Emilio Zanotti di Pavia (Assistenti Gatti di Gallarate e Poso di Milano)

Marcatori: 27’ Ortolini, 63’ Frugoli e 80’ Chicchiarelli

Note: minuti di recupero 0’ e 5’

Al termine di un derby dai due volte, primi 45’ di marca Ghivizzano e ripresa a favore del Viareggio, i biancorossi ottengono il loro primo successo stagionale superando di misura le zebre, ferme ancora a 0 punti dopo due giornate. Il derby dei Pagliuca se lo aggiudica, quindi, il livornese Guido che ha la meglio sul pratese Luigi.

Primo tempo nel quale sono i padroni di casa a farsi preferire grazie al 4-3-1-2 imbastito dall’ex tecnico della Lucchese e che i suoi ragazzi sembrano già avere recepito alla perfezione. In prossimità della mezzora i “colchoneros” della Media Valle colpiscono con Ortolini, al secondo centro in altrettanti incontri. Gran parte del merito della rete va al classe 2000 Dell’Orfanello, che salta secco due avversari e serve un assist al bacio che il proprio centravanti sfrutta alla perfezione. Da rivedere anche il piazzamento della difesa versiliese.

La seconda frazione si apre con l’ingresso in campo di Mattia Papi in luogo del giovane Arantini. Il centrocampista bianconero porta dei miglioramenti al palleggio delle zebre, che guadagna campo. Al minuto numero 55’ mischia in area ospite, Cipriani smanaccia corto ma Ortolini, forse spiazzato da tale intervento, spedisce la sfera sopra la traversa.

Passano otto minuti e nel momento di maggiore pressione delle zebre, la squadra di Guido Pagliuca raddoppia: protagonisti come a Montevarchi, ma questa volta a ruoli invertiti, sono i due attaccanti biancorossi. Azione dirompente di Ortolini che guadagna il fondo e mette un pallone dentro che Frugoli deve solo depositare in rete. I ragazzi di Luigi Pagliuca non si danno per vinti e a dieci minuti dalla fine riaprono la partita con un bel colpo di testa di Chicchiarelli, imbeccato dal crossa dalla destra di Noccioli. Viareggio che però non riesce ad imbastire alcuna azione offensiva nel finale, non creando così grattacapi alla retroguardia del GhiviBorgo.

Le due compagini torneranno in campo mercoledì, per il primo dei sette turni infrasettimanali in programma in questa stagione. Per entrambe ad attenderle vi sono due trasferte: Nolè e compagni saranno di scena in quel di Seravezza contro gli ex Vangioni e Borgia mentre il Viareggio proverà a muovere la sua classifica a Montevarchi, in un match particolarmente sentito dalle due tifoserie.

Michele Masotti