Ottimi risultati per il Gruppo Marciatori Barga

mercoledì, 12 settembre 2018, 08:44

Sabato 1 settembre si è disputata la Cronoscalata Filecchio-Tiglio Alto di km. 5,500. Roberto Agostini del Gruppo Marciatori Barga ha concluso la gara con il tempo di minuti 33.50 piazzandosi al 13 posto nella categoria Veterani.

Domenica 9 settembre, invece, trasferta a Montecatini Terme per la corsa CasacolorRun, corsa su strada di km 9,300, a cui hanno partecipato sei atleti del Gruppo, anche in preparazione alle prossime gare. Lucia Chiappa con il tempo di 0.52.17 ha colto un meritato 3° posto nella categoria Argento. Cristiana Palandri, Mariella Martinelli, Maria Carla Toti e Roberto Santoni hanno concluso la loro prova con il tempo 1.17.70. Buona la prestazione di Serena Bertoncini (che prossimamente potrebbe far parte del Gruppo Marciatori Barga) che ha concluso la sua prova con il tempo di minuti 47.30 cogliendo un buon 26° posto nella categoria dove la concorrenza è numerosa.