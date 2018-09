Sport



Paolo Andreucci sbaglia nell’ultima P.S.: titolo italiano riaperto

domenica, 23 settembre 2018, 15:26

di simone pierotti

Colpo di scena nella penultima prova del campionato italiano di rally: la Peugeot di Paolo Andreucci e Anna Andreussi sbaglia nell’ultima P.S. e, a causa di un cappottamento dell’auto, getta al vento il quinto posto di tappa e finisce fuori dalla top ten. Un errore che costa caro al pilota garfagnino che, nella classifica generale, viene scavalcato dalla Skoda di Umberto Scandola e Guido D’Amore per solamente mezzo punto. Lo stesso Campedelli rosicchia terreno, ma è indietro di 5 punto. Tutto si deciderà nell’ottava ed ultima prova, il Rally Due Valli.

L’accoppiata ufficiale di Skoda Italia formata Umberto Scandola e Guido d’Amore, con la Fabia R5 ha nuovamente firmato il successo, il sesto consecutivo, al Rally Adriatico, la cui 25° edizione si è svolta in questo fine settimana a Cingoli (MC), settimo e penultimo appuntamento del C.I.R.

Una gara tanto spettacolare quanto ricca di spunti tecnici, quella svolta sul “Balcone delle Marche”, che ha segnato vicende importanti per la corsa al titolo tricolore assoluto che si concluderà a metà ottobre a Verona, quindi in casa proprio di Scandola. Una gara praticamente sempre al comando, quella di Scandola che con questa vittoria ha praticamente azzerato il vantaggio di Paolo Andreucci in vetta alla classifica provvisoria. Il Campione in carica è ora secondo di soli 0,5 punti dietro allo scaligero, con Campedelli dietro a cinque punti, rimandando il verdetto finale appunto al “2Valli” di Verona.

Scandola, per tutta la gara, corsa in due giorni e quattordici prove speciali ha saputo tenere i nervi saldi contenendo i ripetuti attacchi che arrivavano soprattutto dal romagnolo Simone Campedelli, affiancato da Tania Canton sulla Ford Fiesta R5 ed oltre a lui hanno fornito una prestazione altisonante il varesino Andrea Crugnola, con vettura analoga, assecondato da Fappani ed anche il padovano Niccolò Marchioro, in coppia con l’esperto Marchetti su una Fabia R5.