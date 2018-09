Sport



Pieve Fosciana, prima sconfitta in campionato contro la forte Pecciolese

domenica, 30 settembre 2018, 19:52

di michele masotti

0-1

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Gioele Giusti (56’ Sarti), Umberto Barsanti (77’ Barsotti), Pieri, Biagioni, Luca Barsanti (56’ Sesti), Malatesta, Alfredini, Odaordo Giusti (90’ Vitali) e Dini A disposizione: Bertoncini, Touray, Pellegrinetti, Teani e Maier Allenatore: Francesco Fiori

Pecciolese: Doveri, Bonfigli (83’ Lami), Carlucci, Fattori (73’ Rombolini), Giari, Degli Esposti, Rosi, Rispoli, Mimini (64’ Benvenuti), Kodraziu (86’ Valiesi) e Guiggi A disposizione: Lazzerini, Simoncini, Bonini, Fiorineschi e Borselli Allenatore: Fabio Natali

Arbitro: Federico Tassano di Chiavari (Assistenti Perlmagna e Andrani di Carrara)

Marcatore: 22’ Cosi

Note: Ammoniti Malatesta, Rispoli e Pieri. Calci d’angolo 3-4. Recupero 1’ e 5’

Al cospetto della quotata Pecciolese, la squadra di Natali è considerata una tra le più accreditate al salto di categoria, un Pieve Fosciana incerottato, out per infortunio Lucchesi, Bacci e Piacentini, subisce il primo k.o. stagionale. I ragazzi di Fiori, autori di un buon secondo tempo, possono mangiarsi le unghie per l’incrocio dei pali colpito da Malatesta nei minuti finali del confronto del “Guido Angelini”. Dal canto suo la squadra pisana, desideroso di cogliere un pronto riscatto dopo il passo falso occorso nel derby contro il Perignano, ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per poter ambire a quel sogno chiamato Eccellenza, sfumato nella scorsa stagione per mano dei livornesi dello Sporting Cecina.

Per ovviare alle assenze sopra elencate, Fiori ripropone per dieci undicesimi la formazione che aveva sbancato Livorno. L’unica novità è rappresentata dall’inserimento di Luca Barsanti al posto di Pellegrinetti, in un centrocampo a tre completato dal fratello maggiore Umberto e Giusti. In attacco il riferimento centrale è Alessio Malatesta. La Pecciolese, priva del suo centravanti Gabriele Grillo, replica con un 4-3-1-2: l’ex San Miniato Fattori è il playmaker davanti alla difesa, Kodraziu si muove alle spalle delle mobili punte Cosi e Mimini. I primi venti minuti si colorano di nerazzurro.

Al 7’ Cosi va in rete con un preciso diagonale ma il tutto viene annullato dalla segnalazione di offside da parte del guardalinee Perlamagna. L’attaccante pisano, già match winner alla prima giornata in quel di Albinia, può esultare al minuto numero ventidue quando, lasciato colpevolmente solo sugli sviluppi di un corner, gira in rete di testa non lasciando scampo all’incolpevole Nelli. Subita la rete, il Pieve Fosciana prende le misure alla Pecciolese e si affaccia, in diverse circostanze, dalle parti di Doveri senza però arrivare al tiro. Prima dell’intervallo da segnalare la trattenuta ai danni di Malatesta, sempre sugli sviluppi di un corner, e non sanzionata da Tassano.

Nei secondi 45’ la squadra di Natali pensa più a gestire il possesso palla che affondare negli spazi lasciati dai padroni di casa per trovare il punto del raddoppio. Al 53’ Regoli respinge una punizione di Fattori. Passano sei minuti e Doveri fa buona guardia sul primo palo mettendo in corner il colpo di testa di Dini. Centoventi secondi dopo bella discesa sulla sinistra di Alfredini, tra i migliori dei suoi, che effettua un tiro cross che per un soffio Odoardo Giusti non spinge in rete. Adesso i due difensori centrali ospiti, Giari-Degli Esposti, apparsi impeccabili nel primo tempo soffrono il dinamismo e la voglia di combattere di Malatesta. Proprio il centravanti ex Diavoli Neri è sfortunato nel vedere la sua fucilata da fuori area finire sull’incrocio dei pali a Doveri battuto. Al conto delle occasioni create dai locali va aggiunta anche la punizione di Odoardo Giusti alzata sopra la traversa dal portiere nerazzurro.

Nella quarta giornata Biagioni e compagni saranno attesi dalla più lunga trasferta del loro torneo in quel di Monterotondo Marittima. La formazione maremmana, ancora imbattuta, ha totalizzato cinque punti fino ad ora, due in meno della nuova capolista Cascina.