Pieve Fosciana ripescato in Promozione

mercoledì, 5 settembre 2018, 13:12

di michele masotti

La meritocrazia, seppure a scoppio ritardato, almeno nel calcio toscano ha prodotto i suoi frutti. A due giorni da quello che avrebbe dovuto essere il suo debutto ufficiale in Coppa Toscana contro i Diavoli Neri, il Pieve Fosciana è stato ripescato in Promozione. Un traguardo arrivato sul filo della sirena ma veramente meritato per tutto l’ambiente biancorosso; partendo dai giocatori, passando per lo staff di Francesco Fiori, per arrivare ai dirigenti, che hanno fatto tanti sacrifici, fino ai tifosi pievarini che hanno sostenuto, anche in trasferte lontane, capitan Biagioni e compagni. Il Pieve Fosciana ritrova, quindi, quella categoria che mancava dal 1995.

Tale decisione, finalmente di buon senso, è stata maturata dalla Lnd Toscana dopo che il Badesse, team senese, era stato riammesso in Eccellenza dopo il ricorso accettato dal Collegio di garanzia del Coni. Lo spauracchio di un girone di Promozione a 15, nella fattispecie il C, è stato sventato con l’ingresso del Pieve Fosciana, prima formazione nella graduatoria di ripescaggi.

I ragazzi di Fiori non se la vedranno, quindi, con le classiche avversarie lucchesi, massesi e pistoiesi, bensì dovranno affrontare compagini pisane, livornesi e grossetane. In un torneo che vedrà ai nastri di partenza formazioni del calibro di Cascina, Venturina, Armando Picchi Livorno e Forcoli (prima avversaria del Pieve Fosciana domenica 16 settembre al “Guido Angelini” nda), che fino a poche stagioni orsono militavano in D.

La soddisfazione per il coronamento di un anno di ottimi risultati sportivi è tangibile dalle dichiarazioni del presidente onorario Germano Crudeli. “Siamo felicissimi per questa notizia” – ha esordito Crudeli- “che credevano di avere già qualche mese in virtù dell’esaltante nostra scorsa stagione sia in Coppa che in campionato. Sarà bello tornare a confrontarci in Promozione dopo 23 anni. È il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dal mister e dai ragazzi. Speriamo di ben figurare anche nella categoria superiore; l’arrivo dei fuoriquota classe 1998,1999 e 2000 era finalizzato all’eventuale presenza in Promozione.”

