Pontecosi, la realtà a costo zero che continua a "sognare"

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:53

Per uno scherzo del destino il campionato 2018-2019 del GhivizzanoBorgo partirà in casa di colui che, appena tre mesi fa, aveva guidato i “colchoneros” della Media Valle alla salvezza, ossia Simone Venturi

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:03

Per la categoria Juniores, il Ghiviborgo ha battuto con due reti per tempo il San Filippo, chiudendo al primo posto il girone. Appassionante è stata partita con in palio la qualificazione ai quarti di finale. Il Vorno, grazie ad alcuni innesti della prima squadra, ha battuto il Castelnuovo Garfagnana per...

mercoledì, 5 settembre 2018, 13:12

Un traguardo arrivato sul filo della sirena ma veramente meritato per tutto l’ambiente biancorosso; partendo dai giocatori, passando per lo staff di Francesco Fiori, per arrivare ai dirigenti, che hanno fatto tanti sacrifici, fino ai tifosi pievarini

martedì, 4 settembre 2018, 14:35

Una partita rocambolesca, dal 3-0 per il Castelnuovo a 25 minuti dal termine al 4-4 finale, che promuove il Seravezza Pozzi ai quarti di finale

martedì, 4 settembre 2018, 13:05

Contestualmente ai Campionati Italini di Società sui 10 km su strada di Alberobello, il GP Parco Alpi Apuane è stato protagonista del weekend regionale

martedì, 4 settembre 2018, 11:02

Il rguppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli si conferma fra le cinque società più forti nei campionati nazionali di società su strada. È questo il verdetto emesso dalla terza prova degli assoluti tenutasi nell’affascinante scenario di Alberorbello