Sport



Prima Categoria: prosegue la marcia a punteggio pieno dei Diavoli Neri Gorfigliano

domenica, 30 settembre 2018, 20:28

di michele masotti

1-0

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Gianluca Cassettai, Alfredini (80’ Coli), Tonelli, Manfredi, Bonini, Crudeli (80’ Gori), Pellegrinotti (75’ Magazzini) (86’ Venanzi), Alessandro Cassettai e Morelli A disposizione: Vanni, Davini, Coiai, Diego Orsi e Ivano Orsi Allenatore: Gabriele Zuddas

Capezzano: Capasso, Caniparoli, Mazzone, Maestrelli, Pacini, Domenici, Albamonte, Marsili, Fiaschi e Mancini A disposizione: Navarra, Silipo, Motroni, Pardini, Ficagna, Bertacca, Altini e Dicola Allenatore: Riccardo Coli

Arbitro: Macchini di Pistoia

Marcatore: 22’ Morelli

Cinque gol fatti e due subiti che vogliono anche dire tre vittorie in altrettante partite. È questo l’invidiabile ruolino di marcia dei Diavoli Neri Gorfigliano, che mercoledì avevano conquistato anche il pass per il secondo turno di Coppa Toscana, una delle tre capolista di questo girone A. I ragazzi di Zuddas condividono il primato con le due squadre di Altopascio, ossia Tau Calcio e Marginone. Il successo odierno è arrivato di un Capezzano che prima del confronto in alta Garfagnana era a punteggio.

Proprio come era avvenuto nel match di Coppa, a far pendere la bilancia dalla parte dei Diavoli è stato decisivo un gol firmato da Alex Morelli. I locali, privi di Pennucci, sono scesi in campo con il consueto 4-3-3. È Crudeli a ricoprire il ruolo nel quale era stato utilizzato l’ex Castelnuovo: in avanti spazio al tridente Bonini-Pellegrinotti-Morelli. Anche gli ospiti devono fare i conti con la pesante assenza di Pisani. Per l’attaccante massese si parla di una rottura del crociato. Le battute iniziali sorridono al Capezzano, compagine valida tecnicamente e in grado di muovere bene il pallone.

Al 22’ il vantaggio dei Diavoli Neri: nell’azione del gol partecipa tutto il tridente. Incursione di Bonini, intelligente assist di Pellegrinotti che serve all’altezza del calcio di rigore Morelli, implacabile nel freddare Bartelletti. L’attaccante di Zuddas è decisivo anche nella propria area di rigore, salvando sulla linea il tiro a botta sicura di Mazzone dopo che Carvajal aveva sbagliato i tempi dell’uscita.

Il secondo tempo vede i padroni di casa attendere i versiliesi per poi provare a fare male in contropiede. In due ripartenze Alfredini e Pellegrinotti difettano nell’ultimo controllo che li avrebbe consentito da calciare da una posizione favorevole. I molti cambi effettuati da Coli non creano problemi all’arcigna difesa garfagnina. Anzi, sono ancora i ragazzi di Zuddas a sfiorare il 2-0 in zona cesarini con un gran destro di Bonini che sfiora l’incrocio dei pali.

Sarà di nuovo una versiliese, ossia il fanalino di coda Sporting Bozzano, la prossima avversaria sulla strada dei Diavoli Neri Gorfigliano.