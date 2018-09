Sport



Rimonta vincente dei Diavoli Neri Gorfigliano sulla Folgor Marlia

domenica, 16 settembre 2018, 20:08

di michele masotti

2-1

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Gori, Gianluca Cassettai, Manfredi, Tonelli, Pennucci, Alessandro Cassettai, Bonini, Morelli, Pellegrinotti e Alfredini Allenatore: Gabriele Zuddas

Folgor Marlia: Bolognesi, Caputo, Massei, Conforti, Santini, Viviani, Dinelli, Della Maggiora, Menchini, Niccoli e Romanini A disposizione: Sargenti, Toschi, Caiazzo, Giampaoli, Pieruccini e Pennino Allenatore: Luca Barsocchi

Arbitro: Cremonini di Pisa

Marcatori: 23’ Dinelli, 65’ Alessandro Cassettai e 70’ Manfredi

Inizia con il sorriso il campionato dei Diavoli Neri Gorfigliano: i ragazzi di Zuddas rimontano nella ripresa la Folgor Marlia, compagine retrocessa dalla Promozione, al termine di una sfida nella quale i locali hanno tenuto in mano le redini del match. L’avversario odierno era di spessore ma i Diavoli, in parte cambiati e al primo anno senza il centravanti Malatesta approdato al Pieve Fosciana, hanno sciorinato una bella prova davanti al pubblico amico. Seconda sconfitta in tre match ufficiali, invece, per una Folgor che stenta a ritrovarsi dopo l’amarezza della retrocessione nella passata stagione.

Nel consueto 4-3-3, marchio di fabbrica del team di Gorfigliano, Zuddas lancia come terzino il giovane Gori, si affida alla solidità della coppia massese Tonelli-Manfredi e dà le chiavi della mediana a Pennucci. In attacco il tridente Morelli-Pellegrinotti-Alfredini è un mix di rapidità e tecnica. Barsocchi, privo dello stopper Nieddu, punta su un classico 4-4-2 con Romanini come riferimento centrale. Nella frazione iniziale i padroni di casa controllano la partita, fraseggiano bene ma non riescono ad impensierire Bolognesi, fatta eccezione per un tiro di Alfredini terminato sull’esterno della rete. Al 23’ un contropiede da manuale di marca ospite punisce i Diavoli. Romanini è bravo e altruista nel servire l’accorrente Dinelli che supera Carvajal.

Nella ripresa la forsennata pressione del team di Gorfigliano viene premiata. Al 60’ Alessandro Cassettai fa la prove generali del gol calciando alto. Passano cinque minuti e nulla da fare per Bolognesi sullo splendido destro che il fantasista classe 1989 lascia partire. La rimonta viene ultimata al minuto numero settanta. Il portiere lucchese non trattiene una punizione di Pennucci e per Manfredi è un gioco da ragazzi ribadire in rete nella porta sguarnita.

Domenica prossima i Diavoli saranno ospitati dallo Staffoli, ambiziosa formazione che è incappata in una netta sconfitta, 3-0 il finale, in casa del Forte dei Marmi 2015. I ragazzi di Zuddas dovranno essere bravi a neutralizzare la sete di rivalsa dei biancorossi.