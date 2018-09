Sport



Satti e Giannotti conducono il River Pieve alla prima vittoria in campionato

domenica, 30 settembre 2018, 21:59

di michele masotti

2-0

River Pieve: Nicola Papeschi, Stefano Pioli, Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana, Satti (90’ Turri), Vitelli (75’ Friz), Catalini (76’ Matteo Papeschi), Di Salvatore e Giannotti A disposizione: Mirco Micchi, Lorenzo Micchi, Diego Pioli e Haoudi Allenatore: Edoardo Micchi

Folgor Marlia: Bolognesi, Caputo (89’ Pieruccini), Massei, Della Maggiora (76’ Caiazzo), Santini, Viviani, Niccoli, Conforti, Menchini, Dinelli e Romanini (59’ Toschi) A disposizione: Sargenti e Bagnatori Allenatore: Luca Barsocchi

Arbitro: Mariani di Livorno

Marcatori: 21’ Satti e 41’ Giannotti

Note: Al 36’ Nicola Papeschi ha parato un calcio di rigore a Menchini

Con un primo tempo convincente il River Pieve regola la Folgor Marlia e ottiene il primo successo del proprio campionato. I biancorossi vendicano, sportivamente parlando, la sconfitta, poi rivelatasi ininfluente ai fini del passaggio del turno, patita ad inizio mese in Coppa Toscana. Un 2-0 maturato tutti nella frazione inaugurale grazie alle reti di Satti e Giannotti, due ex Castelnuovo che hanno colpito sul prato del “Nardini”. Per gli ospiti, particolarmente ringiovaniti e con tanti fuoriquota in campo dal primo minuto, si tratta della terza sconfitta in cinque match ufficiali di questo primo spicchio di stagione.

Dopo un’occasione in avvio non concretizzata da Di Salvatore, i “missionarios” della Garfagnana trovano la via della rete. Corre il minuto numero ventuno quando Bolognesi respinge corto una punizione di Vitelli, dando così l’opportunità a Francesco Satti che scaraventare in rete il pallone vacante. Padroni di casa che continuano a macinare gioco e palle gol con lo stesso Satti e Di Salvatore. Al 35’ il direttore di gara concede un dubbio calcio di rigore agli ospiti. Sul dischetto si presenta capitan Menchini ma Nicola Papeschi intuisce la traiettoria, deviando la sfera in corner. Sul finire del primo tempo i ragazzi di Edoardo Micchi vanno di nuovo a segno con Giannotti che, dopo aver ricevuto un lancio di Satti, rimane freddo nel superare Bolognesi.

Il secondo tempo ha poco da raccontare, se non il dominio di un River Pieve non pago del doppio vantaggio e che continua a spingere alla ricerca della terza segnatura. Vitelli, Satti, Di Salvatore arrecano nuove minacce alla difesa marliese che, in qualche modo, evita che il passivo aumenti.

Il calendario propone al River l’insidiosa trasferta a Staffoli, al cospetto di un team che è sì partito male ma ha l’ambizione di ambire a dei traguardi importanti. Impegno casalingo, invece, per la Folgor che riceverà la visita del Forte dei Marmi 2015, matricola