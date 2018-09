Sport



Settembre Lucchese Juniores, cade il Ghivizzanoborgo

martedì, 18 settembre 2018, 14:55

Cadono i campioni in carica del Ghivizzanoborgo che stavolta escono ai quarti di finale del Settembre Lucchese riservato agli Juniores. L'impresa la compie il Vorno che sorprende la formazione di Daniele Giraldi, segna ad inizio ripresa e subisce un contestato rigore a pochi minuti dalla fine. Finisce 1-1 e la qualificazione alle semifinali si decide con i tiri dal dischetto che vedono il Vorno non sbagliare mai e volare in semifinale.



Nella prima gara della serata di San Macario invece partita che resta equilibrata solo per un tempo, con il San Filippo che sorprende inizialmente il più quotato Seravezza Pozzi e lo contrasta poi palla su palla. Nella ripresa esce fuori la maggiore caratura della formazione di Alessio Bechelli che trova in Imbrenda e Galloni (doppiette per loro) i goleador di giornata.

Seravezza Pozzi - San Filippo 5-1

SERAVEZZA POZZI: Pietra, Piazzolla, Rossi, Szabo, Ferrarini, Pardini, Bacci, Galletti, Galloni, Nelli, Imbrenda. A disp.: Pili, Boemio, Bonni, Castelli, Moschetti, Latini, Crispi, Diouf, Vivaldi. All.: Alessio Bechelli

SAN FILIPPO: Dinelli, Pinelli, Sarracino, Della Bidia, Matteuzzi, Pazzaglia, Angeli, Gargani, Rosati, Carro, Dianda. A disp.: Decanini, Del Prete, Cottu, Danesi, Giuntoli, Massone, Nottoli, Pacini, Di Guglielmo. All.: Alessandro Massaria

ARBITRO: Martinelli di Lucca

RETI: 5' pt. Angeli, 8' pt. e 44' pt. Imbrenda, st. Galloni (2) di cui 1 su rig., st. Ferrarini



Nel primo tempo il San Filippo tiene testa al Seravezza che proprio nel finale di prima frazione di gioco ribalta il risultato. Poi nella ripresa la squadra di Bechelli impone il proprio gioco e realizza altre tre reti.

I primi a passare in vantaggio sono i ragazzi di Massaria con Angeli che batte di sinistro il portiere Pietra. All'8' il Seravezza pareggia subito: Imbrenda riceve palla al limite dell'area, si gira e batte il portiere Dinelli che era sulla traiettoria ma non riesce a trattenere il tiro. Al 30' una punizione di Nelli viene deviata dalla barriera in calcio d'angolo, al 35' conclusione di Imbrenda, para il portiere. Al 38' Galloni va al tiro è bravo il portiere Dinelli a respingere, al 40' punizione calciata da Pazzaglia, il portiere respinge ma non trattiene, Rosati è il più lesto di tutti a riprendere la corta respinta ma da poco meno di tre metri manda a lato. Al 41' la punizione di Nelli termina di poco alta sopra la traversa. Al 44' è Imbrenda a battere il portiere, su punizione, nell'angolino alla sua sinistra.

Nella ripresa il Seravezza va per altre tre volte a segno due con Galloni ed una con Ferrarini e dunque conquista l'accesso alle semifinali di lunedi prossimo (24 settembre).

Ghivizzanoborgo - Vorno 1-1 (3-5 dopo calci di rig.)

GHIVIZZANOBORGO: Petroni, Lo Russo, Rugani, Giusfredi, Pietrazzini, Giomi, Parmigianai, Beqiri, Micchi, Marigliani, Zadrima. A disp.: Arar, Rossi, Sheta, Secchi, Amedei, Biagi, Pavan, Sarti. All.: Daniele Giraldi

VORNO: Belluomini, Granucci, Cretu, Baroncelli, Frugoli, Dell'Orfanello, Tabarrani, Matteoni, Lamandini, Puccinelli, Haoudi. A disp.: Bortoli, Rovai, Pomini, Martinelli, Albertini, Cappelletti, Del Carlo, Franceschini, Massoni. All.: Pietro Belmonte

ARBITRO: Favilla di Lucca

RETI: 10' st. Haoudi, 36' st. Micchi su rig.

NOTE: espulso al 28' st. Dell'Orfanello per doppia ammonizione.



Partita combattuta fino alla fine quella tra Ghiviborgo e Vorno, e solamente i calci di rigore hanno decretato la vincente. Partita che sembrava con il pronostico chiuso visto che il Ghivizzanoborgo partecipa al campionato nazionale e ha diversi ragazzi in rosa nella prima squadra di serie D. Il Vorno invece, che partecipa al campionato provincniale, ha saputo colmare il gap attingendo anch'esso dalla prima squadra, con almeno sei ragazzi che di solito fanno parte del gruppo che partecipa al campionato di Eccellenza.

Al 15' su una conclusione dalla distanza, Petroni si distende e para, Matteoni gli ruba palla e segna, l'arbitro annulla per fallo sul portiere, ma la decisione fa discutera a lungo anche nel dopo partita. Al 24' Haoudi da una palla invitante al centro dell'area, ma non trova nessun compagno pronto alla deviazione vincente. Al 27' Micchi salta il portiere, un difensore interviene e poi Belluomini si impossessa della palla. Al 41' conclusione di Tabarrani salva un difensore del Ghiviborgo.

Nel secondo tempo su azione da calcio d'angolo la palla arriva ad Haoudi che non ci pensa due volte e con un tiro da fuori area infila il portiere Petroni alla sua sinistra. Al 15' è Tabarrani ad andare al tiro di poco sopra la traversa. Al 26' Micchi su punizione non trova la porta, al 28' viene espulso Dell'Orfanello che commette un duro fallo per somma di ammonizioni. Al 30' assist di Micchi per Pavan che realizza, ma l'arbitro annulla giustamente per fuorigioco.

Poi l'episodio decisivo: 36', Pavan è lanciato verso la porta, un difensore del Vorno entra in scivolata e prende palla e piede. Il direttore di gara è un po' lontano dall'azione, ma non ha dubbi e assegna il calcio di rigore, tra le proteste dei giocatori del Vorno e del numeroso pubblico. Micchi si incarica della trasformazione e porta il risultato in parità.

Dopo tre minuti di recupero l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Si va dunque ai calci di rigore, il Vorno realizza tutti i penalty anche se il primo ed il secondo vengono intuiti dal portiere Petroni che però non riesce ad evitare la rete, mentre il portiere Belluomini ne para due a Marigliani e a Secchi. Alla fine grande entusiasmo nello spogliatoio del Vorno che centra una qualificazione storica alle semifinali del Settembre Lucchese.