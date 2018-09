Settembre Lucchese Juniores, GhiviBorgo sfida il Vorno

Altri articoli in Sport

lunedì, 17 settembre 2018, 16:49

Vittoria in rimonta per l'Academy Porcari contro un Castelnuovo ancora brillante: i garfagnini passano in vantaggio due volte e poi subiscono il ritorno dei ragazzi di Sibilla

lunedì, 17 settembre 2018, 12:41

Domenica 16 settembre, a Berlino, nella gara dove il campione olimpico in carica Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo primato mondiale fermando il crono a 2h 1’ 40’’, l’enfant prodige di Altofonte ha terminato una prova coraggiosa e di cuore con l’ottimo tempo di 2h 24’ 14’

domenica, 16 settembre 2018, 20:08

Inizia con il sorriso il campionato dei Diavoli Neri Gorfigliano: i ragazzi di Zuddas rimontano nella ripresa la Folgor Marlia, compagine retrocessa dalla Promozione, al termine di una sfida nella quale i locali hanno tenuto in mano le redini del match

domenica, 16 settembre 2018, 19:39

In uno dei match più attesi di questa giornata inaugurale del campionato di Prima Categoria, River Pieve e Don Bosco Fossone si spartiscono la posta. Succede tutto nel primo tempo e nel giro di tre minuti: a Musetti risponde Satti, al secondo gol in altrettanti incontri ufficiali

domenica, 16 settembre 2018, 19:30

Pesante vittoria degli amaranto che espugnano il "Don Guglielmo Muccini" di Pontecosi grazie alle reti di Muccini e Gheri. Partita, sicuramente, condizionata dalle alte temperature che ha visto le due squadre giocare un buon calcio ma non in modo continuo

domenica, 16 settembre 2018, 18:59

Il Pieve Fosciana bagna il suo ritorno in Promozione, categoria dalla quale i biancorossi mancavano dal 1995, con un lusinghiero pareggio contro il Forcoli, una delle compagini maggiormente accreditate per la vittoria finale