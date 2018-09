Sport



Settembre Lucchese: pari tra Castelnuovo e Seravezza Pozzi dopo una rocambolesca partita

martedì, 4 settembre 2018, 14:35

Lunedì sera si sono disputate tre gare al "Settembre Lucchese", manifestazione organizzata dall'U.S.D. San Macario in collaborazione con ToscanaGol e con il supporto tecnico della Delegazione F.I.G.C. di Lucca.

La prima (si recuperava la gara di sabato 1 settembre) ha visto una partita rocambolesca, dal 3-0 per il Castelnuovo a 25 minuti dal termine al 4-4 finale che promuove il Seravezza Pozzi ai quarti di finale. Nella seconda, il Margine Coperta Giovanissimi si qualifica come prima del girone rifilando ben cinque reti al Capostrada Belvedere. Infine nell'ultima gara il Margine di Mister Peselli si riscatta dalla sconfitta subita alla prima giornata e ipoteca il passaggio del turno, sconfiggendo con un secco 5-0 la Folgore Segromigno

Questi i tabellini delle gare:

Seravezza Pozzi - Castelnuovo Garfagnana 4-4

SERAVEZZA POZZI: Venè, Ferrari, Andreazzoli, Masotti, Bello Cova Lenin, Bellini, Ceragioli, Dell'Amico Cesare, Berti, Borzoni, Musetti. A disp.: Conti, Del Freo, Mignani Gabriele, Mignani Alessio, Dell'Amico Andrea, Tosku, Colesnicov, Del Fiorentino. All.: Carlo Venè

CASTELNUOVO GARF.: Farioli, Nardini, Telloli, Tortelli, Conti, Laurelli, Chiezzi, Lorenzoni, Grandini, Marchi, Valienzi. A disp.: Arcangeli, Longhi, Lombardi, Brugiati, Pennucci, Binzeschi, Triti. All.: Daniele Compagnone

ARBITRO: Bocca Fabio di Lucca

RETI: 22' pt. Nardini (C), 32' pt. e 2' st. Chiezzi (C), 14' st. Masotti (S), 18' st. Berti (S), 19' st. Del Fiorentino (S), 32' st. Binzeschi (C), 33' st. Bello Cova Lenin su rig. (S)

Partita incredibile dalle mille emozioni, che sicuramente ha divertito il pubblico presente. La prima occasione è per il Seravezza: Musetti effettua un dribling in area e serve al centro per Ceragioli che a porta vuota conclude incredibilmente a lato. Al 22' vantaggio dei gialloblu con un colpo di testa di Nardini. Al 26' Musetti per il Seravezza colpisce in pieno la traversa con un tiro dal limite. Al 32' Chiezzi con le spalle alla porta si gira prontamente e batte il portiere Venè. Al 37' Berti rimette al centro ma Borzoni arriva con un attimo di ritardo alla deviazione. Al 38' altra occasione per i versiliesi, Berti s'invola verso la porta di Farioli ma al momento della conclusione viene rimontato da Conti che lo anticipa, poi il portiere spazza via.

Al 1' della ripresa occasione per il Seravezza con Borzoni, ma la sua conclusione viene deviata in angolo dal neo entrato Arcangeli. Passa un minuto ed il Castelnuovo si porta sul 3 a 0: Chiezzi è lesto nel "rubare" palla ad Andreazzoli e da pochi metri tira in porta il portiere si butta ma la palla gli passa sotto le mani e si insacca. Al 4' su corner battuto da Marchi, Valienzi colpisce di testa, ma la palla esce a lato. Al 6' punizione per il Seravezza con Bellini, para il portiere. All'11' Binzeschi entra in area e nel contatto con un difensore cade, per l'arbitro è calcio di rigore: alla battuta si presenta Marchi, ma questa volta il portiere Venè è bravo e para riscattandosi alla grande dal mezzo infortunio di inizio secondo tempo.

Sul risultato di 3-0 tutti si pensava che la partita fosse chiusa ed invece improvviso black-out dei garfagnini che nel giro di 5 minuti subiscono tre reti. Al 14' Masotti sigla la rete del 3-1, al 18' Berti parte sulla fascia sinistra fa tutto il campo e sull'uscita del portiere lo trafigge: 3-2. Al 19' il neo entrato Del Fiorentino realizza di piatto destro la rete del 3-3.

Al 21' doppia occasione per il Seravezza per portarsi addirittura in vantaggio: Del Freo serve Berti che da dentro l'area conclude a rete, para il portiere, riprende Ceragioli e ancora Arcangeli neutralizza. Al 23' sul ribaltamento di fronte Marchi serve Grandini, ma il suo tiro viene parato da Venè. Al 32' il Castelnuovo si riporta in vantaggio con Binzeschi tra le proteste dei giocatori del Seravezza. Al 33' calcio di rigore per il Seravezza con Bello Cova Lenin che realizza il penalty. L'arbitro concede 4' di recupero e in questi minuti ci sono altre due occasioni, una per parte, la prima è per il Seravezza che chiede il calcio di rigore (che anche a nostro avviso ci poteva stare) per un fallo del portiere Arcangeli su un attaccante ospite, poi è la volta di Brugiati che da dentro l'area, ma da posizione un po' defilata fa partire un tiro in diagonale che il portiere salva con i piedi, subito dopo il triplice fischio finale.

Margine Coperta - Capostrada 5-1

MARGINE COPERTA: Santori, Giunta, Mogavero, Celli, Vignozzi, Papa, Scottu, Pergola, Stella, Birindelli, Cherubini. A disp.: Ricci Alessio, Boccaccini, Paolinelli, Ricci Tommaso, Tocci, Atzori. All.: Claudio Bartolini

CAPOSTRADA BELVEDERE: Porrà, Del Fa, Gori, Venturi, Bisconti, Quattrini, Chirullo, Patella, D'Angelo, Vighi, Del Vecchio. A disp.: Meucci, Vannucci, Scappucci, Panconi, Frullanti. All.: Alessandro Borri

ARBITRO: Bertini Gianmaria di Lucca

RETI: 20' pt. Scottu su rig. (MC), 27' pt. Pergola (MC), 3' st. e 33' st. Cherubini (MC), 15' st. Stella (MC), 28' st. Scappucci (C)

NOTE: espulso Bisconti (C) al 20' del p.t.

Il Margine Coperta chiude al primo posto il girone grazie alle due larghe vittorie contro Atletico Lucca e ieri sera con il Capostrada Belvedere. Sicuramente la squadra di Bartolini è stata "agevolata" dall'espulsione di Bisconti con il conseguente calcio di rigore realizzato da Scottu al 20'. Quindi con il Capostrada ridotto in dieci per il Margine è stato sicuramente più agevole la condotta della gara e al 27' ha trovato la rete del raddoppio con Pergola.

Nella ripresa al 3' al termina di una triangolazione arriva il terzo gol con un diagonale di Cherubini. Al 12' girata di Stella dal limite dell'area con il neo entrato Meucci che devia. Al 14' su un traversone dalla sinistra Scottu di sinistro conclude alto. Un minuto più tardi cross di Scottu per Stella che tutto solo nell'area piccola batte il portiere. Al 28' arriva il gol per il Capostrada: punizione dalla destra di Gori che coglie in pieno la traversa, irrompe Scappucci che a porta vuota mette dentro. Al 33' gran tiro da fuori di Cherubini che si insacca sotto la traversa per il 5-1 finale.



Margine Coperta - Folgore Segromigno 5-0

MARGINE COPERTA: Giuffrida, Graziano, Ferrari, Bonini, Rossi, Petrucci, Agostini, Frateschi, Bertelloni, Nicolini, Mangone. A disp.: Bechelli, Pievani, Giometti, Londino, Martini, Martinelli, Garofalo. All.: Gianluca Peselli

FOLGORE SEGROMIGNO: Pieretti, Fiorita, Bianchini, Landi, Papucci, Ferrucci, Spagnesi, Giannini, Fugiaschi, Malacarne, Citti. A disp.: Zanchetta, Sabbioni, Guerrieri, Cetrulo, Matteelli. All.: Antonio Monti

ARBITRO: Orsi Eleonora di Lucca

RETI: 17' pt., 34' pt., 22' st. e 41' st. Bertelloni (MC), 38' st. Garofalo (MC)

Troppo forte il Margine Coperta per la Folgore Segromigno (FOTO QUA SOTTO) che grazie a questa vittoria ha messo una grossa ipoteca per il passaggio del turno.

Al 3' Bertelloni per Nicolini che conclude a fil di palo. Al 14' ancora al tiro Nicolini che coglie in pieno il palo, poi è la difesa a liberare in calcio d'angolo. Al 17' gran palla filtrante per Bertelloni che salta il portiere Pieretti e di sinistro insacca per il gol del vantaggio. Al 23' conclusione di Agostini blocca Pieretti. Al 26' Frateschi crossa dalla destra per Bertelloni che tutto solo a centro area conclude a lato. Al 34' arriva il gol del raddoppio: un rimpallo favorisce Bertelloni che dribbla il portiere Pieretti e insacca a porta vuota.

Nel secondo tempo è la Folgore a costruire un'azione di rimessa con Bianchini che serve Malacarne ma il suo tiro dai 25 metri termina alto. Al 14' Londino coglie in pieno la traversa con un tiro dal vertice destro dell'area. Al 16' paratona di piede del neo entrato Zanchetta su tiro di Bertelloni e un minuto dopo perentoria uscita di Zanchetta che neutralizza un'incursione dalla sinistra di un attaccante bianconero.

Al 22' Bertelloni dopo un batti e ribatti in area insacca il gol del 3 a 0. Al 38' gran botta in diagonale del neo entrato Garofalo che si insacca alla destra dell'incolpevole Zanchetta. Al 40' su azione da calcio d'angolo mezza rovesciata di Londino con palla che esce a fil di palo. Infine al 41' arriva la quinta rete per il Margine siglata ancora una volta da uno scatenato Bertelloni.