Settembre Lucchese, sconfitti gli esordienti del Castelnuovo

lunedì, 10 settembre 2018, 17:57

Una splendida ed estiva giornata di sole ha fatto da "battesimo" alla prima giornata della categoria esordienti nell'ambito dei tornei del Settembre Lucchese. Tanto pubblico a San Macario per un lunghissimo pomeriggio di calcio con tutte e dodici le formazioni iscritte in campo.

Tanti gol e prime valutazioni sui nati nel 2006, con valori in campo davvero interessanti. Il match d'apertura ha visto il derbissimo tra Pontedera e Ponsacco con i rossoblù ospiti che passano in vantaggio e subiscono poi la rimonta dei granata guidati da Vincenzo Russo. Una sconfitta che però non deve demoralizzare il Ponsacco che è piaciuto complessivamente.

Successi rotondi per Atletico Lucca e Cgc Capezzano P.re: i rossoneri hanno meritato contro una Pistoiese scesa in campo con un intero gruppo formato da 2007, mentre i versiliesi impressionano e si confermano complesso di rango, superando nettamente l'Aquila S. Anna.

Ricca di gol la sfida che l'Aquila Montevarchi vince in rimonta contro un mai domo Lido di Camaiore, mentre il Castelnuovo tiene bene il campo contro il Margine subendo due gol solo nei minuti finali.

Nel match di chiusura piace molto l'Academy Porcari che sciorina un buon calcio e supera di misura i livornesi del Portuale Guasticce. Un risultato che sta stretto alla squadra di Marco Sibilla che ha colpito anche due pali e una traversa.

Questo il riepilogo con tutti i tabellini

Città di Pontedera - Ponsacco 3-1

CITTA' DI PONTEDERA: Rossini, Campera, Ripellino, Morisi, Lucchesi, Castelli, Fallacara, Bicchierini, Vitillo, Di Quirico, Desideri, Fiumalbi, Zanatta, Cerri. All.: Vincenzo Russo

PONSACCO: Stefanini, Riccio, Simonini, Orsini, Bragetti, Chicca, Crecchi, Ghezzani, Lombardi, Guelfi, Biondi, Taccini, Maiello, Ciurli. All.: Federico Luperini

ARBITRO: Biondi Valentina di Lucca

RETI: 10' pt. Lombardi (P), 13' pt. Biccherini (2) di cui 1 su rig. (CP), Lucchesi (CP)

Lido di Camaiore - Aquila Montevarchi 2-3

LIDO DI CAMAIORE: Calo, Bacci, Baldini, Bertacca, Bertola, Casarosa, Garzella Ricci, Gentile, Lemmetti, Morandini, Palmerini, Pardini, Vaghetti, Zappelli. All.: Gabriele Bertuccelli

AQUILA MONTEVARCHI: Bartoli, Fabiani, Sulo, Affortunati, Bombardieri, Bonci, Buset, Valentini, Galli, Poggesi, De Rosa, Pasquini, Fabbrini, Piscopo, Astolfi, Malaj. All.: Massimiliano Adami

ARBITRO: Petri Marta di Lucca

RETI: 7' Buset (AM), 8' pt. Zappelli (L), 24' pt. Casarosa (L), 4' st. Valentini (AM), 10' st. Piscopo (AM)

Atletico Lucca - Pistoiese 4-0

ATLETICO LUCCA: Vendemia, Taddeucci, Burchielli, Matteelli, Capoku, Isola, Bellucci, Tosoni Matteo, Tosoni Dario, Lorenzoni, Mencarini, Dinelli, Cogoni, Nigro. All.: Ricci Diego

PISTOIESE: Quiriconi, Baglioni, Alderotti, Scotto, Orlandi, Bolognini, Giorgetti, Cappelli, Iurato, Graziano, Buzzegoli. All.: Pratesi Stefano

ARBITRO: Bertolucci di Lucca

RETI: 6' pt. e 23' pt. Mencarini (AL), 12' st. Taddeucci (AL), 14' st. Tosoni Matteo (AL)

CGC Capezzano P.re - Aquila S.Anna 4-0

CGC CAPEZZANO P.RE: Lorenzoni, Giorgi, Bonuccelli, Bartelloni Lorenzo, Tarquini, Sessa, Bartelloni Tommaso, Bertuccelli, Pighini, Sacchelli, Buselli, Farnesi, Carella, Boraschi. All. Elvira Pitanti

AQUILA S.ANNA: Casali, Menchini, Citti, Marchetti, Viani, Casanova, Farruku, Papi, Dinelli, Bertoli, Laschi, Martini Loris, Silvioni, Martini Christian, Tagliasacchi. All.: Marcinno' Tommaso

ARBITRO: Dragosch di Lucca

RETI: 18' pt. Carella (C), 23' pt. Tarquini (C), 2' st. Sacchelli (C), 4' st. Bonuccelli (C)

Margine Coperta - Castelnuovo Garf. 2-0

MARGINE COPERTA: Martini, Innocenti, Munteanu, De Marino, Marino, Galli, Giacomelli, Nuti, Falconi, Cois, Biagi, Meucci, Lepore, Gocaj, Pellegrini. All.: Cois Sandro

CASTELNUOVO GARF.: Catalini (Dini), Bechelli, Boggi, Fanani, Lazzurri, Lorenzetti, Lunardi, Mariani, Martinelli, Onesti, Pellicci, Tardelli, Vecchi. All.: Bandini Simone

ARBITRO: Rosi di Lucca

RETI: 22' st. Pellegrini (M), 24' st. Marino (M)

Portuale Guasticce - Academy Porcari 1-2

PORTUALE GUASTICCE: Doro (Chieppa), Frati, Doria, Felicini, Taranto, Buzzone, Crea, Mazzi, Ribecai, Fattori, Bisà, Hoxha, Potenza. All.: Banchelli Franco

ACADEMY PORCARI: Ferrari (Guza), Chiappini, Verdinelli, Martinucci, En Nached, Leka, Secchi, Meccariello, Gadducci, Di Michele, Taponeco. All.: Sibilla Marco

ARBITRO: D'Elia di Lucca

RETI: 3' pt. Secchi (AP), 3' st. Meccariello (AP), 24' st. Hoxha su rig. (PG)