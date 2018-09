Sport



Trasferta difficile per il Castelnuovo contro un Fucecchio lanciatissimo

venerdì, 28 settembre 2018, 21:51

di simone pierotti

Il Castelnuovo è atteso da una trasferta decisamente insidiosa, contro una delle formazioni più in forma del campionato, il Fucecchio. Dopo l’ultima deludente stagione, la società bianconera è corsa ai ripari e, almeno sulla carta, ha allestito una rosa di tutto rispetto. I primi risultati sembrano confermarlo, con una squadra ancora imbattuta in gare ufficiali e con 7 punti in classifica e 0 reti al passivo in campionato. Solo il Valdinievole Montecatini, in realtà, ha sconfitto il Fucecchio ma soltanto nell’ultimo minuto dei tempi supplementari della Coppa Italia. Si ferma così la marcia in coppa, mentre prosegue spedita quella in Eccellenza: 2-0 sul campo del San Marco Avenza (reti di Fioravanti e Rovai), 0-0 in casa nel derby contro la Cuoiopelli, 2-0 sul neutro di San Giuliano Terme contro il Vorno (reti di Rovai e Menichetti).

La rosa è di alto livello: dopo le conferme dei pezzi pregiati Sciapi, Lenci e Pizza, sono approdati in maglia bianconera i difensori Sabatini e Pinto, i centrocampisti Tremolanti e Fioravanti, gli attaccanti Rovai e Guarisa. Non sarà facile per i gialloblu di mister Contadini su un campo e con un pubblico che, in questo scorso di stagione, è stato decisamente caldo, come dimostrano le 120 tessere di abbonamento sottoscritte dai supporters.

Il Castelnuovo, reduce da una bruciante e immeritata sconfitta contro la capolista Grosseto, cerca il riscatto, e cercherà di muovere la classifica ferma a tre punti. Dalla sua, ci sarà un Gabriele Gori in forma crescente, ma mancheranno lo squalificato Ceciarini (appiedato un turno dal G.S.) e l’infortunato Picchi. Appuntamento alle ore 15.