Trofeo Mediolanum, Stefano Dini entusiasma il Golf Club Garfagnana

martedì, 18 settembre 2018, 10:21

La quarta e ultima tappa della serie nazionale dedicata alle giovani promesse della mountain bike in programma nella Tenuta del Ciocco si è conclusa, assegnando alla squadra di Bolzano i punti decisivi per l’attribuzione del titolo. Piemonte e Valle d’Aosta completano il podio

lunedì, 17 settembre 2018, 16:56

Tornano in scena i ragazzi della categoria Juniores per i quarti di finale. Si parte stasera con due match molto interessanti. Favori del pronostico per il Givizzanoborgo, militante nel girone Nazionale, impegnato contro il Vorno di Pietro Belmonte

lunedì, 17 settembre 2018, 16:49

Vittoria in rimonta per l'Academy Porcari contro un Castelnuovo ancora brillante: i garfagnini passano in vantaggio due volte e poi subiscono il ritorno dei ragazzi di Sibilla

lunedì, 17 settembre 2018, 12:41

Domenica 16 settembre, a Berlino, nella gara dove il campione olimpico in carica Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo primato mondiale fermando il crono a 2h 1’ 40’’, l’enfant prodige di Altofonte ha terminato una prova coraggiosa e di cuore con l’ottimo tempo di 2h 24’ 14’

domenica, 16 settembre 2018, 20:08

Inizia con il sorriso il campionato dei Diavoli Neri Gorfigliano: i ragazzi di Zuddas rimontano nella ripresa la Folgor Marlia, compagine retrocessa dalla Promozione, al termine di una sfida nella quale i locali hanno tenuto in mano le redini del match

domenica, 16 settembre 2018, 19:39

In uno dei match più attesi di questa giornata inaugurale del campionato di Prima Categoria, River Pieve e Don Bosco Fossone si spartiscono la posta. Succede tutto nel primo tempo e nel giro di tre minuti: a Musetti risponde Satti, al secondo gol in altrettanti incontri ufficiali