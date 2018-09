Sport



U.I.S.P.: A Cascio si… vendemmia: 12 reti al Vicas. Festa per Cerageto, Casciana e United Colours

domenica, 30 settembre 2018, 09:57

di simone pierotti

E’ una seconda giornata ricca di reti ed emozioni quella ci ha fatto vivere il campionato U.I.S.P. della Garfagnana. E’ rimasto deluso chi si attendeva una stagione “dimessa”, fin da queste prime battute. Cadono i campioni in carica del Lokomotiv sul campo del Casciana Cascianella, che si propone tra le assolute protagoniste della stagione. Emozionante 3-2, firmata dalle reti di Lorenzo Magazzini, Mihai Mogut e Andrea Rossi per i locali, Marco Castagnoli e Giuliano Corsi per gli ospiti.

Stagione di vendemmia, e non solo nelle vigne del paese … con gli Amatori Cascio che travolgono gli Amatori Vicas con l’incredibile punteggio di 12-1! Poker di Daniele Cecchi, tripletta di Marco Ferrari, doppietta di Alessandro Baiocchi, reti di Luca Borgia, Michele Ronchi e Tommaso Vangi. Gol della bandiera firmato da Matteo Ridolfi. Altra grande sorpresa arriva dal Cerageto Mojito che sta facendo sul serio e vince la seconda gara stagionale, superando i Diavoli Rossi Filicaia 2-0 grazie ai gol di Giorgio Bruni e Francesco Lemmi.



Giornata memorabile anche per lo United Colours che festeggia il primo storico punto, 1-1 contro il Corfino, reti di Omar Jammeh e Gionata Rocchiccioli. Tutto secondo pronostico per il Baston Villa che batte 2-0 il Cerretoli (reti di Davide Di Bartolomeo e Armildo Kalem). Bene il Camporgiano che supera 3-1 l’Unione 2018, reti di Luca Buriani e doppietta di Silvio Muccini, per gli ospiti in gol Filippo Orsi. Una doppietta di Federico Del Giudice regala i tre punti al Capriola Poggio contro il MGS City.